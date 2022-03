Anca Serea și-a învățat lecția! După ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, vedeta are mare grijă de ea! | EXCLUSIV

In articol:

Anca Serea este una dintre cele mai iubite prezentatore TV. La fiecare apariție, vedeta TV afișează un zâmbet larg, plin de încredere și senzualitate. Dacă nu ai cunoaște-o, nu ai zice că are 41 de ani și șase sarcini.

Cum e viața Ancăi Serea cu 6 copii?

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea are 6 copii superbi, pe care îi iubește nespus. Cei mai mulți nici nu au curaj să își imagineze o familie atât de numeroasă, dar să mai aibă. Anca Serea nu se numără printre aceste persoane fiind foarte mândră de tot ce are. Într-un interviu exlusiv pentru WOWbiz.ro, vedeta a vorbit despre viața în postura de mamă a 6 copilași.

"Pentru mine este normalitatea mea de zi cu zi, chiar cred că sunt o mămică norocoasă, pentru că mi-a dat dumnezeu 6 copii frumoși și sănătoși și sunt recunoscătoare, chiar dacă am multe momente în care sunt depășită, la propriu și sunt foarte obosită, mă uit în ochii lor și nu pot să spun că sunt supărată, nervoasă sau nemulțumită, pentru că ei sunt darul de la Dumnezeu, mi i-am dorit foarte mult și îmi găsesc toate resursele și toată energia pur și simplu fiind un părinte implicat, stând tot timpul cu ei, făcând lucruri bune în viața lor, educându-i, învățându-i. E o provocare întreagă. În fiecare zi e o provocare.", a declarat Anca Serea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea, atentă la ce mănâncă după ce a avut probleme de sănătate

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Mult timp, Anca Serea s-a confruntat cu probleme mari de sănătate, peste care abia a reușit să treacă. Aceasta declara că anemia este afecțiunea care nu i-a dat pace încă din adolescență și că din această cauză, deseori, cădea pur și simplu din picioare.

Acum viața ei s-a schimbat și este mult mai atentă la ce și cât consumă, semn că s-a temut pentru viața ei.

Vedeta nu s-a ferit și a vorbit sincer despre cum își întreține silueta și în ce mod i s-a schimbat viața, după ce s-a confruntat cu anemia, mulți ani.

"Nu fac nimic deosebit, acum chiar sunt cu mai multe kilograme, decât eram înainte, cam cu 4-5, pentru că am început să am o viață normală, să am trei mese regulate, să fiu foarte atentă la alimentația mea. Am avut niște probleme de sănătate, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi. Nu mai pun atât de mult preț pe ambalaj, ca să îi spun așa. Până la urmă, totul e atât de efemer și atât de trecător, încât am învățat că trebuie să fim mulțumiți cu noi și echilibrați, indiferent de cum trec anii peste noi. Până la urmă, cu toții îmbătrânim, important e să fim împăcați cu noi și cu tot ce am făcut.", a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.