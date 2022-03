Anca Serea și Adrian Sînă nu mai împart același pat! De ce nu mai dorm împreună, după 11 ani de relație: „Nu e chiar plăcut”

In articol:

Anca Serea și Adi Sînă au, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul autohton. Relația lor a trecut deja testul timpului și au demonstrat că se bazează pe sentimente sincere și puternice.

Împreună, cei doi au șase copii, și deși lumea așteaptă cu sufletul la gură anunțul despre cel de-al șaptelea urmaș, iată că viața lor este și așa foarte aglomerată. Ambii trebuie să se împartă între viața profesională și cea personal și nu este deloc ușor! Viața lor intimă a avut de suferit de-a lungul timpului, ba chiar sunt multe nopți în care nu mai dorm în același pat.

Adi Sînă și Anca Serea nu mai împart patul conjugal: „ Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor”

În urmă cu puțin timp, artistul a dezvăluit că viața cu șase copii și un job cu normă întreagă nu este deloc ușoară. Ba chiar sunt nopți la rând în care noaptea nu pune capul pe pernă lângă frumoasa lui soție, Anca Serea.

Viața celor doi este destul de agitată și au grijă ca pe primul loc să fie mereu copiii. Astfel că de multe ori acesta ajunge să doarmă pe canapeaua din living, iar cu prezentatoarea TV să doramă copiii.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit Adrian Sînă.

Citeste si: BREAKING NEWS. China, intervenție în forță, în plin război. Strategia uneia dintre cele mai mari puteri militare din lume- bzi.ro

Anca Serea: „Ajungi, fără să vrei, prins într-o rutină obositoare”

Vedeta spune că rutina de cuplu este ceva inevitabil, mai ales când ai mulți copii și o viață ptofesională destul de aglomerată. Pentru ca ea și cu Adrian Sînă să mențină flacăra iubirii aprinsă au grijă să-și acorde și timp singuri. Astfel, o dată pe săptămână ies în oraș doar ei doi, iar de câte ori este posibil merg în vacanțe fără copii.

Citeste si: Cu ce problemă se confruntă Anca Serea! Vedeta nu poate să-i dea de cap: „Am mers la tot felul de specialiști și nu au reușit”

„Zilele acestea am petrecut mult timp în doi, alături de Adrian, și pentru că multe persoane m-au întrebat, vă voi explica în continuare mai în detaliu. Chiar dacă poate v-am mai spus și în trecut timpul petrecut în cuplu este deosebit de important deoarece menține o relație sănătoasă.

Citeste si: Anca Serea s-a testat pentru coronavirus: ”Nu sunt în cea mai bună formă”. Ce rezultat a primit partenera lui Adi Sînă

Atunci când ai o familie, adică când apar copiii, prioritățile se schimbă și ajungi, fără să vrei, prins într-o rutină obositoare între muncă și casă. Noi în cuplu ne alocăm în fiecare săptămână cel puțin o zi în care ieșim în oraș singuri și încercăm, pe cât posibil, să avem și câteva zile de vacanță în doi”, a explicat Anca Serea, în urmă cu ceva timp.