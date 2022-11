Anca Țurcașiu, dezvăluiri de senzație! Ce spune artista despre bărbații care îi fac mereu complimente: "Sunt destul de agresivi" | EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa actriță ne-a povestit cum reacționează și mai ales cât de des primește comentarii de la bărbați. Vedeta a început toamna în forță, cu o mulțime de proiecte de succes.

Veselă, optimistă și mereu elegantă, Anca Țurcașiu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre planurile de viitor, trucuri de stil și mai ales obiceiurile la care apelează ca să scape de emoții pe scenă. Frumoasa actriță se menține într-o formă de zile mari, în mediul online primește o mulțime de comentarii încărcate de laude și complimente.

Vedeta s-a lansat în afaceri în primăvara acestui an și nu se teme deloc de criza economică. Artista recunoaște că a dat startul și altor proiecte și se bucură de faptul că vânzările sale merg cât se poate de bine.

Anca Țurcașiu a început toamna în forță

Pentru Anca Țurcașiu, toamna aceasta a început în forță. Vedeta ne-a dezvăluit că a avut de pregătit două premiere și spune că niciodată nu a mai avut parte de un sezon așa aglomerat.

Totuși, în ciuda volumului mare de muncă , artista spune că este fericită pentru că face doar ceea ce îi place și mai ales pune foarte multă pasiune.

Citeste si: "Arăți precum o prăjiturică". Anca Țurcașiu a înnebunit litoralul! Frumoasa cântăreață arată senzațional în costum de baie| EXCLUSIV

"Încep toamna într-o vrie nebună pentru că nu mi s-a întâmplat demult să am două premiere în același timp, două spectacole de pregătit de la zero, unul la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, deci și cu deplasare și unul pentru turneu, o comedie în regia lui Dan Tudor, "O moștenire cu bucluc".

Am reușit să le fac față amândurora și să le dau premierele și acum am o mică perioadă de respirou, dar am avut două luni pline, pline. Mă bucur că am reușit să le fac față pentru că a fost foarte greu din toate punctele de vedere: ca lipsa de timp, dar și fizic și emoțional să memorez atât de multe lucruri, dar e foarte frumos pentru că asta e viața mea și fac cu pasiune ceea ce fac și atunci mă face fericită. Deci toamna m-a găsit extrem de fericită", a mărturisit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Geta Sterp, de partea părintelui Calistrat: „Îl felicit din tot sufletul”- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Facebook]

Gestul pe care Anca Țurcașiu îl face ca să scape de emoții

Frumoasa actriță ne-a dezvăluit secretele pe care le are înainte de a urca pe scenă. Diva este foarte credincioasă și spune o rugăciune ori de câte ori are un spectacol, iar ca să scape de emoții are un gest la care recurge de ani de zile.

Citeste si: „A apărut în viața mea ca să mă adore” Anca Țurcașiu a dezvăluit cine îi este alături de ceva timp. Imaginea postată de artistă

"Sunt foarte credincioasă și spun o rugăciune de fiecare dată. Ca să scap de emoții, mă focusez strict, 100% pe ce am eu de făcut și mă gândesc că eu sunt mai sus 25 de centimetri decât toată lumea din sală și că sunt mai bună decât ei, pentru că dacă erau ei mai buni ca mine eram eu în sala și erau ei pe scenă", a mărturisit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.ro.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Facebook]

Cât de des primește Anca Țurcașiu complimente de la bărbați

Vedeta arată senzațional și sportul o ajută să se mențină într-o formă de invidiat. Evident că actrița primește zilnic mesaje de la fani, iar complimentele din partea bărbaților sunt nelipsite.

"Primesc foarte multe, mai ales pe rețelele de socializare. Unii sunt destul de agresivi, dar am dat destul de multe block-uri la comentarii nepotrivite, dar îți mărturisesc că nici nu stau să le citesc pe toate pentru că sunt foarte foarte multe.

Îmi e foarte complicat pentru că ocupă enorm de mult timp. Recunosc că uneori le citesc și le răspund oamenilor care au comentarii pertinente și care mi se adresează într-o anumită modalitate. Dacă există o doză de lipsă de bun simț ca să nu mai zic de obrăznicie, nici nu se pune problema", a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.ro.

Anca Țurcașiu e optimistă și nu se teme de criza economică

Anca Țurcașiu este o adevărată lecție de optimism. Actrița spune că trăiește la maxim fiecare zi, fiind extrem de conștientă ca fiecare dintre noi ajunge, la un moment dat, să moartă. Este o fire extrem de credincioasă și se bucură de toate lucrurile pe care le parcurge.

"Gândindu-mă că într-o zi voi muri. Mă raportez la faptul că conștientizarea morții te face fericit. Îți dai seama că trebuie să îți trăiești fiecare zi așa cum trebuie, nu să ajungi bolnav, pe moarte și să îți pară rău că nu ți-ai trăit-o. Eu în fiecare zi din viață mă trezesc, zâmbesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt pe aici și voi face tot ce pot ca fiecare zi să fie una fericită, indiferent de circumstanțe și de tot ceea ce mi se întâmplă", a mărturisit Anca Țurcașiu, pentru WOWbiz.ro.

În ceea ce privește criza economică și predicțiile sumbre ale economiștilor, actrița ne-a dezvăluit că nu se teme pentru că afacerile pe care le-a început îi merg de minune.

"Nu mă tem pentru că m-am și reinventat cumva. În acest bussines am pornit pe desgin de accesorii și merge foarte bine în continuare. Comenzile sunt și chiar sunt foarte fericită că am intrat și în domeniul acesta. Urmează să iau și un proiect de design interior, urmează și alte surprize pe plan profesional", a povestit Anca Țurcașiu, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!