Anca Țurcașiu i-a lăsat un mesaj lui Radu Vâlcan, după ce a ajuns în Thailanda. Ce a făcut-o pe actriță să reacționeze? „M-am întors la tine, unde îmi este locul. Am fost plecat”

Radu Vâlcan este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din țara noastră. Acesta a fost plecat o perioadă în Thailanda, pentru filmările unui reality-show și recent s-a întors acasă, în România.

Radu Vâlcan, mesaj de la Anca Țurcașiu

Vedeta a fost plecată dim de câteva luni, iar la întoarcerea sa în capitală, Anca Țurcașiu i-a lăsat un mesaj în mediul online.

Radu Vâlcan a plecat la sfârșitul lunii Noiembrie, a anului trecut, în Thailanda unde a filmat pentru un reality-show. Prezentatorul TV este foarte activ pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Recent, vedeta a revenit în țară, după o perioadă de aproximativ 2 luni de filmări și a distribuit în mediul online o postare în care explica prima experiență trăită în aeroportul din Capitală. Anca Țurcașiu, care este și ea plecată de ceva vreme în Thailanda, a reacționat la postarea soțului Adelei Popescu.

„ Românie, m-am întors la tine, unde îmi este locul. Am fost plecat, că ăsta îmi este serviciul. M-am și distrat, m-am și consumat, că ăsta îmi este serviciul. Dar am ajuns acasă, în București, Otopeni. Și m-am bucurat, am tras aer in piept, adânc. Dar în urechea dreaptă am auzit o stimată doamnă vorbind birjărește. În cea stângă, ureche, un domn cochet înjura ca dânsa din dreapta mea. Am chemat un taxi. S-a supărat că m-a așteptat trei minute și a plecat. Am pus poza asta unde eram desculț, în stradă. Oamenii din jurul meu râdeau, nu înjurau, se bucurau. Dar și eu mă bucur că am ajuns acasă, în România mea. Mulți ani vouă, oameni mișto și nu numai!”, a fost mesajul transmis de Radu Vâlcan, pe Instagram, după revenirea în țară.

Postarea a strâns mai multe reacții din partea fanilor, dar și din partea actriței Anca Țurcașiu, care a ales să părăsească o perioadă de timp România, pentru Thailanda.

„ Înțeleg perfect...”, a fost reacția Ancăi Țurcașiu la postarea lui Radu Vâlcan.

Anca Țurcașiu s-a mutat în Thailanda pe perioada iernii

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. Vedeta a hotărât să elimine iernile din viața sa, fiind o persoană care adoră căldura și litoralul, astfel că a închiriat un apartament pentru 3 săptămâni în Thailanda.

Citește și: Anca Țurcașiu a plecat din România! Anunțul făcut de actriță: „Vom vedea ce va fi”

"Am ales anul ăsta o altfel de vacanță. Trei săptămâni într-un apartament, ca și cum aș locui aici(și tot mi se pare puțin...). Să mă gospodăresc cu hrana, cu transportul, cu toate.Vreau să trăiesc această experiență. Pentru că mă gândesc foarte serios în viitor să elimin iernile din viața mea... Vom vedea ce va fi. Acum doar vreau să mă bucur de fiecare clipă.", a transmis Anca Țurcașiu, pe pagina sa de Instagram.

