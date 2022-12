"Dați peste cap" Ce au pățit Adela Popescu și copiii ei în prima noapte petrecută în Thailanda? Actrița a povestit ce li s-a întâmplat la scurt timp după ce s-au revăzut cu Radu Vâlcan

In articol:

Adela Popescu nu a mai făcut față dorului, așa că s-a urcat în primul avion cu cei trei băieți ai ei și au mers în Thailanda, pentru a-i face o surpriză lui Radu Vâlcan. Revederea a fost una emoționantă, iar prezentatorul a fost de-a dreptul copleșit de reîntâlnirea cu familia, dar prima noapte petrecută pe tărâmul asiatic nu a fost deloc una ușoară pentru actriță

și cei mici.

Ce au pățit Adela Popescu și copiii ei în prima noapte petrecută în Thailanda?

La o lună distanță de când Radu Vâlcan a plecat în Thailanda, să filmeze un nou sezon al emisiunii pe care o moderează, Adela Popescu a decis să-i facă o surpriză soțului ei. Actrița și-a făcut bagajele împreună cu cei trei copii și au zburat pe tărâmul asiatic, fără să stea pe gânduri.

Revederea cu prezentatorul i-a emoționat puternic atât pe cei mici, cât și pe vedetă, dar escapada a venit la pachet și cu schimbări care "i-au dat peste cap". Adela Popescu a mărturisit că prima noapte petrecută în Thailanda nu a fost deloc ușoară, și asta pentru că micuții ei s-au trezit în mod repetat, din cauza diferenței de fus orar: "Noaptea nu a fost ușoară. Dați peste cap cu fusul orar, copiii s-au trezit des și pe rând. Am recuperat de dimineața, când Radu a mers cu ei la piscină și eu am dormit până la 10:00 (ora locală)", a scris Adela Popescu, pe contul personal de Instagram.

Chiar dacă schimbarea de fus orar le-a dat câteva bătăi de cap, Adela Popescu susține că fiecare clipă de oboseală a meritat efortul, pentru a se reîntâlni cu soțul ei: "După multe ore de zbor, 12 în aer, plus escală, plus aeroport, plus viză etc., am ajuns cu bine în Phuket. Nu sunt încă hotărâtă dacă zborul de noapte e o idee bună atunci când călătorești cu copii mici.

Însă revederea a meritat fiecare clipă de nesomn și oboseală. Eu, deși eram obosită peste măsură, aveam un zâmbet tâmp pe chip. Mi-era dor de miros, temperatură și de energia unică din Thai.", a mai scris soția lui Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

