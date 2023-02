Anca Țurcașiu radiază de fericire! La aproape trei ani de la divorț, actrița vorbește despre nuntă: „Niciodată nu poți să spui niciodată. Vreau să încerc” 

In articol:

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, actrița a fost mereu sinceră față de admiratorii ei, iar recent, aceasta a făcut o serie de declarații neașteptate despre o posibilă căsătorie în viitor.

Au trecut aproape 3 ani de când Anca și fostul soț au divorțat, iar acum, în cadrul unei emisiuni TV, vedeta a dezvăluit că ”niciodată nu spunea niciodată” privind o posibilă nuntă. Cu toate acestea, deși în privința căsătoriei nu este atât de sigură, vedeta a mărturisit că este pregătită să iubească din nou și nu spune ”nu” unei noi relații.

Citește și: Anca Țurcașiu, apariție senzațională pe rețelele de socializare! Actrița arată mai bine ca niciodată: ,,Ăsta e secretul”

„De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine. Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac... un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva. Îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu și să primesc. Și asta fac, în fiecare clipă și în fiecare zi. Vreau să încerc. Important e vibe-ul pe care îl ai în viață.”, a declarat Anca Țurcașiu, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Citeste si: Cine este ucigașul Ionelei, tânăra din Gorj în vârstă de doar 19 ani, înjunghiată lângă casa părinților ei. Inculpatul a primit condamnare pe viață- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Un antrenor de înot spune cum putea fi evitată moartea fulgerătoare a lui Bogdan Socol/ ”În orice sport, și mai ales în cel de performanță, permanent întinzi limitele corpului uman”- stirilekanald.ro

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Captură TV]

Cum a trecut Anca Țurcașiu peste divorț

Anca Țurcașiu și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre perioada de după divorț, dar și cum a reușit să treacă peste, explicând că, din perspectiva ei, s-a reinventat, schimbându-și viața total, mai ales că înainte muncea foarte mult, însă acum se pune mereu pe primul loc, oferindu-și mai mult timp.

Anca Țurcașiu a plecat din România! Anunțul făcut de actriță: „Vom vedea ce va fi”

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: "Sunt o marioneta!" Gerard Pique, tinut sub papuc de Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

„Cred că m-am reinventat ca să pot (n.r- după divorț) și să știi că aplic foarte mult, adică mă trezesc dimineața și îmi conștientizez primul gând, iar dacă e unul care m-ar încurca îl arunc așa undeva și mă așez pe marginea patului, zâmbesc. Încerc să mă bucur că mai primesc o zi în viața mea și că voi face din ea una memorabilă. Înainte doar munceam, eram un mare roboțel pe vremuri. Acum am început să mă regăsesc. Nu mă întorc în trecut eu niciodată. Viața noastră este, de fapt, suma alegerilor pe care le facem în ea. Putem să rămânem acolo unde poate nu ne este bine o viață, pentru ce o să spună lumea sau teama, frica, panica de necunoscut.

Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț”, a mai spus actrița.