Anca Țurcașiu, rugată să se afișeze pe Onlyfans! Cum au reacționat internauții la postările vedetei: „Când erai cu soțul nu te dezbrăcai”

Anca Țurcașiu face furori în mediul online. Actrița, în vârstă de 52 de ani, arată impecabil și este considerată una dintre cele mai atrăgătoare femei din România. Dovada o reprezintă chiar reacțiile fanilor, care nu se feresc să-i facă complimente ori de câte ori aceasta postează câte o fotografie.

Anca Țurcașiu arată spectaculos, la 52 de ani

Anca Țurcașiu stârnește admirația celor de acasă de fiecare dată când se afișează în mediul online. Fotografiile și videoclipurile cu actrița nu trec niciodată neobservate de fani, care o consideră o femeie extrem de atrăgătoare, pentru vârsta ei. Așa s-a întâmplat și recent. Un internaut a fost atât de impresionat de modul în care arată vedeta, încât a îndemnat-o să se posteze pe Onlyfans: "Fă-ți și tu un Onlyfans, da' să nu zici la nimeni, îmi spui doar mie...", a fost mesajul surprinzător, postat de un internaut, pe contul Ancăi Țurcașiu.

Dacă majoritatea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare au numai cuvinte de laudă la adresa ei, se pare că sunt și persoane care nu privesc întotdeauna cu ochi buni aparițiile Ancăi Țurcașiu: "Când erai cu soțul nu te dezbrăcai, chipurile erai pudică.(...) Ai o vârstă!", a fost reacția unui urmăritor, la o fotografie postată de Anca Țurcașiu, de la malul mării.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]

Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă?

Anca Țurcașiu recunoaște că nu îi este deloc ușor să își păstreze silueta impecabilă. Actrița face multe eforturi pentru a se menține în formă, mai ales în ceea ce privește alimentația. Vedeta a dezvăluit într-un interviu recent că nu consumă carne aproape deloc de 31 de ani și nici lactate. Pe lângă asta, Anca Țurcașiu face mult sport și este foarte atentă atunci când vine vorba de odihnă: "Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate.

Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost, însă, foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm.", a declarat Anca Țurcașiu, în cadrul unei emisiuni TV.

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Instagram]