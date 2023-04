Ancăi Serea i-a stat inima când David, fiul ei cel mare, i-a spus asta: „Cum ar fi să fii bunică tânără?”. Cum a reacționat vedeta

In articol:

Anca Serea este mămica mândră a 6 copii, iar cel mai mare dintre ei este, David, care în prezent are vârsta de 21 de ani. În cadrul unui interviu sincer, vedeta a vorbit despre băiatul ei, care acum urmează cursurile unei facultăți din străinătate, dar totodată, acesta este implicat și într-o relație.

Ei bine, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că, la un moment dat, David chiar a făcut o glumă legată de faptul că Anca Serea ar putea deveni o bunică tânără. Totuși, vedeta a mărturisit că îi surâde ideea, însă nu acum, ci să mai treacă 10 ani.

„Are o prietenă, eu cred că tinerii din ziua de astăzi și nu doar tinerii ar trebui să fie lăsați să experimenteze și să încerce lucruri, sentimente. A făcut la un moment dat o glumiță și mi-a zis: “Cum ar fi să fii bunică tânără?”. Mi-ar plăcea, ce să zic, nu aș ascunde, dar nu acum, mai peste 10 ani!”, a declarat Anca Serea, pentru Impact.ro.

Anca Serea a devenit mamă pentru prima dată la 21 de ani

Anca Serea l-a adus pe lume pe primul ei fiu la vârsta de 21 de ani, atunci când încă era studentă. Chiar și așa, vedeta a mărturisit că și-a dorit foarte mult să fie o mamă tânără, dorință ce i s-a îndeplinit, iar norocul a fost cu atât mai mare, asta pentru că băiatul ei a fost un copil extrem de

cuminte, iar în prezent este foarte mândră de el.

„Cu mare bucurie, pentru că ni-l doream foarte mult. Mi l-am proiectat în gând, eu mi-am dorit toată viața să fiu o mamă tânără și iată că Dumnezeu m-a ajutat să îmi îndeplinesc acest vis. Eram în anul doi de facultate la ASE. Ce să zic? Am fost o mamă norocoasă, pentru că m-a ajutat foarte mult și tatăl lui David și am făcut o echipă foarte bună. David a fost un copil foarte cuminte, s-a născut cu o greutate foarte mare și am văzut doar avantaje din acest lucru, pentru că dormea, mânca foarte bine. Este sprijinul meu numărul 1 și sunt foarte mândră de el.”, a mai spus Anca Serea, pentru aceeași sursă.

Anca Serea și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]