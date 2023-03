Anca Serea, dezvăluiri din viața de mamă eroină! Cum se descurcă vedeta cu cea mai mare familie din showbiz și ce sfaturi are pentru toate mamele din România | EXCLUSIV

In articol:

Anca Serea și Adrian Sînă se bucură de o familie numeroasă și extrem de frumoasă! Artistul și frumoasa vedetă trăiesc o frumoasă poveste de iubire și sunt doi părinți minunați. Recent, Anca Serea a fost premiată în Parlament pentru activitatea ei de voluntariat, dar și pentru activitățile pe care le realizează pe zona de parenting.

Vedeta a fost numită mamă eroină, după ce a adus pe lume șase copii. Este categoric și una dintre cele mai urmărite mămici din România în mediul online așa că de 8 Martie, Anca Serea ne-a dezvăluit câteva secrete din viața de părinte, cele mai importante lecții învățate ca mamă și mai ales ce sfaturi importante are pentru toate mămicile din țară.

Anca Serea vorbește despre rolul de mamă și cele mai importante lecții

Anca Serea a învățat numeroase lucruri din momentul în care a devenit mamă.

Vedeta a aflat tot ce înseamnă iubirea necondiționată și bunătate. Soția lui Adrian Sînă este de părere că oamenii pot învăța de la copii ce înseamnă să fie buni, pentru că ei sunt cele mai mari exemple la acest capitol.

"Este clar că cele mai importante lecții pe care le-am învățat sunt cele legate de iubirea infinită, de răbdare și de generozitate.

Copiii sunt cele mai bune exemple atunci când vine vorba de a fi buni în viață și de asemenea lecția cu răbdare. Practic, la copii timpul are o altă valoare", a dezvăluit Anca Serea, pentru Wowbiz.ro.

Anca Serea alături de doi dintre copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Cum petrece Anca Serea ziua de 8 Martie

În familia Serea – Sână petrecerile de 8 Martie au început încă de ieri, când Leah și Ava i-au pregătit adevărate surprize la grădiniță, acolo unde au așteptat-o cu poezii și cântece, dar și obiecte confecționate chiar de ele.

"Am început serbările și surprizele încă de ieri. Ava și cu Leah au avut prima dată serbare, ele mi-au făcut niște felicitări foarte frumoase. Am făcut împreună la grădiniță niște rame cu amprentele mânuțelor lor. După am primit câte o zambilă în ghiveci, mi-au oferit și o poezie, un cântec și tot felul de fluturași și alte simboluri ale primăverii făcute din lut și cam atât.

Astăzi, de 8 Martie, avem serbarea băieților, a lui Noah și a lui Moise. Așa ne-am împărțit pentru că sunt mulți copii", a povestit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Care sunt cele mai frumoase activități printre copiii din familia Sînă – Serea

Fosta prezentatoare TV ne-a dezvăluit care sunt cele mai frumoase activități din familia Sînă – Serea, vacanțele și mai ales timpul de calitate cu toți membrii familiei ocupând un loc extrem de important.

Nici temele nu sunt un moment de chin așa cum se mai întâmplă câteodată cu micuții. Din contră, în familia celor două vedete lecțiile se numără printre clipele frumoase petrecute alături de părinți.

"Ne plac foarte mult toate lucrurile pe care le facem împreună și fiecare este importantă. Acum, cu Moise învățăm Alfabetul pentru că are 6 ani. Sunt foarte plăcute momentele în care petrecem timp de calitate împreună, citim povești.

Mie îmi place să fac și niște fișe de noțiuni de cultură generală cu ei așa că ne distrăm și atunci când facem lecțiile. Când mergem în vacanțe. Deși este foarte greu, e foarte frumos și când mergem în vacanțe", a povestit Anca Sînă – Serea.

Anca Serea, top trei sfaturi pentru toate mamele din România

Recent, Anca Serea a fost prezentă la un eveniment organizat alături de Ministerul Familiei și premiată în Parlamentul României pentru activitatea sa pe segmentul de parenting, dar și pentru numeroasele acțiuni de voluntariat pe care le face.

"Am fost inclusiv premiată pentru activitățile mele de parenting și pentru faptul că sunt implicată în mai multe acțiuni de voluntariat", ne-a spus chiar ea.

Tocmai de aceea, am întrebat-o pe Anca Serea care sunt cele mai importante top trei sfaturi pe care le-ar putea da tuturor mamelor din România.

"Pentru mămicile din România, în primul rând le-aș sfătui să aibă grijă mare de sănătatea lor. Le-aș sfătui să nu uite și de dânsele. Apoi ar fi faptul că nu este nicio rușine să strige după ajutor atunci când au nevoie și când se simt prea obosite sau depășite.

Al treilea sfat ar fi să investim în noi indiferent de numărul copiilor pe care îl avem. Nu trebuie să uităm să învățăm lucruri noi", a mărturisit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

