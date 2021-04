Anda Adam a împlinit 41 ani. Când și-a început solista cariera în muzică

In articol:

Anda Adam a fost felicitată de la primele ore de fani pe rețelele de socializare. Cântăreața se bucură de admirația multor oameni pentru cariera sa lungă în muzică.

Când și-a început solista cariera în muzică

Anda Adam a împlinit 41 ani[Sursa foto: Facebook]

Anda Adam a devenit cunoscută din 1999 atunci când și-a început cariera în muzică, după ce a colaborat cu trupa R.A.C.L.A., pentru piesa "Nu mă uita". Și de atunci, artista s-a tot bucurat de succes.

"Cred că succesul adevărat este atunci când ajungi să fii iubit și admirat de mulți oameni, să ai venituri mulțumitoare și să fii, în același timp, încântat de ceea ce faci. Aceste trei elemente aduc echilibrul pe baza căruia poți merge mai departe cu fruntea sus.", a spus Anda Adam, într-un interviu acordat pentru tonica.ro.

Dacă în România a avut colaborări de succes cu alți artiști, Anda Adam visează și la colaborări internaționale.

"Mi-aș dori, bineînțeles, să ajung să colaborez cu artiști de top internaționali. Dar sunt, în același timp, realistă și prefer să îmi văd de propriul drum, pas cu pas, compunând și înregistrând muzica pe gustul meu și al fanilor mei. Ar fi autodistructiv gândul să ajung neapărat să cânt, de exemplu, cu Lady Gaga.

Anda Adam a făcut carieră în muzică, părinții și-ar fi dorit să studieze Dreptul

Până să îmi irosesc ani buni agitându-mă pentru acest lucru, mai bine mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut în carieră.", a spus Anda.

Succesul pe care l-a avut cu trupa R.A.C.L.A. i-a schimbat alegerile. Acela a fost momentul când a decis să rămână în România și să se ocupe de muzică, deși părinții își doreau să meargă la Harvard să studieze Dreptul.

Mi-am dorit dintotdeauna să cânt, chiar dacă părinții mei își doreau să am o carieră mai “sigură” pe termen lung. Își doreau să studiez la Harvard, dreptul sau informatica, ceea ce era aproape să și fac. În 1998, când am terminat liceul, trebuia să plec în Statele Unite la universitate, așa cum îmi pregătise totul mama mea. Destinul a făcut ca, atunci, piesa “Nu mă uita”, pe care am înregistrat-o alături de R.A.C.L.A., să ajungă hit și astfel am rămas în țară pentru a mă bucura de cariera muzicală. Și de atunci nu a mai fost cale de întoarcere.", a mărturisit cântăreața.

Pe lângă succesul din muzică, Anda Adam are și o familie frumoasă. Ea este căsătorită cu Sorin Andrei Nicolescu și împreună au o fetiță.