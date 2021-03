Anda Adam a răbufnit pe rețelele sociale! Artista a avut un mesaj pentru cei care o critică: „De asta am doar prieteni băieți”

In articol:

Fanii au criticat-o pe Anda Adam pentru apariția pe care aceasta a avut-o în cea mai recentă postare de pe rețelele sociale. De data aceasta, frumoasa blondină s-a hotărât să le dea o replică acidă celor care o pun la zid pentru alegerile sale. Mai exact, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe contul său de Instagram, vedeta a mărturisit că este uimită de mesajele răutăcioase din partea internauților.

„Mă uitam la comentarii așa și mi-am dat seama că e din ce în ce mai multă lume rea. Multe femei foarte rele, de aia am numai prieteni băieți. Se pare că femeile sunt rele și frustrate și fără buze. Mă uit la astea care dau comentarii, ceva rău de tot. Fetelor, înțeleg că sunteți neîmplinite, nesatisfăcute, nefericite, multe nici nu-mi dau follow, dar intră acolo și comentează.”.

Anda Adam, criticată dur de fani

Se pare că Anda Adam a fost criticată dur din cauza unui videoclip pe care frumoasa artistă l-a postat pe internet. În imagini se vede cum vedeta testează un luciu de buze. Mai mult, artista este impresionată de calitatea produsului. În același timp, Anda Adam a ales să folosească și un filtru de înfrumusețare. Ei bine, la vederea acestor imagini, internauții au taxat-o imediat. În ciuda răutăților, cântăreața a mai precizat că nu își dorește să fie urmărită de astfel de persoane.

„Așa am avut eu chef să-mi fac. Aoleu, critică. Nu-mi probez produsele cosmetice cu filtru. Păi ce filtru să aleg, fetelor, că ăla e rujul. Ăla e luciul, cu sclipici așa cum l-ai văzut tu. Pun filtru când vreau eu și cum vreau eu și de câte ori am eu chef pe pagina mea. Nu-ți place, nu intri și nu te uiți. Nu am nevoie de voi pe pagina mea.”.