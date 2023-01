Anda Adam dă cărțile pe față și spune totul despre rivalitatea dintre ea și Bianca Drăgușanu: "Mi-a transmis recent că îi pare rău"

In articol:

Rivalitatea dintre Anda Adam și Bianca Drăgușanu a ținut prima pagină a tabloidelor vreme de mulți ani.

Cele două vede și-au aruncat săgeți după ce artista s-a despărțit de Victor Slav, însă acum adevărul pare să iasă la lumină.

S-au iubit cu același bărbat vreme de ani buni, acesta fiind și mărul discordiei dintre cele două blondine. Anda Adam și Victor Slav s-au despărțit după o relație de lungă durată, iar la scurt timp, prezentatorul TV a făcut publică relația cu Bianca Drăgușanu. Alături de divă a ajuns și în fața altarului, iar împreună au o fetiță superbă.

Anda Adam a devenit și ea mamă, s-a căsătorit și ulterior a divorțat, iar la finalul anului trecut a spus marele DA pentru a doua oară. Totuși, scandalurile nu au stat departe de cele două vedete, iar mai multe cuvinte și săgeți au fost aruncate în spațiul public. Invitată la "40 de întrebări" cu Denise Rifai, Anda Adam a vorbit despre rivalitatea cu Bianca Drăgușanu și susține că sexy diva chiar i-ar fi mărturisit recent că îi pare rău pentru unele lucruri care s-ar fi afirmat în fața camerelor.

Anda Adam vorbește despre motivele despărțirii de Victor Slav

În 2006, Anda Adam la cunoscut pe Victor Slav. Cei doi s-au întâlnit la o emisiune concurs, acolo unde au fost concurenți pe ringul de dans. Cei doi s-au iubit din prima clipă, iar scurt timp în spațiul public au apărut și primele informații despre relația lor.

Cei doi păreau un cuplu foarte bine sudat, însă după 6 ani, când toată lumea aștepta nunta, cuplul a anunțat că povestea de iubire s-a încheiat. Au existat numeroase zvonuri la acel moment. S-a spus că Victor și-ar fi dorit familie și copii. La acea vreme, artista ar fi suferit enorm, mai ales că celebrul prezentator a început, la scurt timp, o relație cu Bianca Drăgușanu.

Frumoasa blondină a fost rapid cerută în căsătorie. Despre despărțirea dintre Anda Adam și Victor s-a scris și s-a speculat mult în acele momente, iar presa a scris fie că Anda Adam a fost părăsită, fie înșelată. La 40 de întrebări cu Denise Rifai, îndrăgita artistă a dat cărțile pe față.

"E foarte grea întrebarea. Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat.

Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut", a mărturisit Anda Adam, în platoul Kanal D.

Anda Adam, invitată la "40 de întrebări" cu Denise Rifai

Anda Adam vorbește despre rivalitatea dintre ea și Bianca Drăgușanu

Anca Adam a rămas în relații apropiate cu fostul iubit. Presa a dezvăluit mesaje telefonice schimbate au fost publicate de-a lungul timpului. Rivalitatea și antipatia dintre Anda Adam și Bianca Drăgușanu au continuat și s-a concretizat într-un adevărat război al declarațiilor.

Cele două și-au adresat diferite săgeții în spațiul public și nu puține au fost titlurile din presă în care s-a spus că Anda Adam ar încerca să o copieze pe Bianca Drăgușanu. Denise Rifai a hotărât să lămurească lucrurile și să o întrebe pe Anda Adam dacă Bianca Drăgușanu este rivala ei pe viață.

"Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult.

Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci", a explicat artista.

Anda Adam, invitată la "40 de întrebări" cu Denise Rifai

"Bianca Drăgușanu mi-a spus că îi pare rău"

Artista a mărturisit că Bianca Drăgușanu i-ar fi dezvăluit recent că îi pare rău pentru afirmațiile făcute. Totodată, Anda Adam spune că rivalitatea dintre ele ar fi fost mai mult născocită și mai puțin reală, cele mai multe declarațiile și afirmațiile făcute fiind scoase din context.

"Cred că din diversele interviuri s-au tot inventat și interpretat fiecare cuvânt și frază spusă de ea, de el și așa mai departe, și așa s-a creat cumva în presă faptul că între noi există o rivalitate. Nu a existat niciodată, nu am înțeles de ce acest volum de articole extrem de mare despre noi două și comparate și judecate și această rivalitate pentru că nu a fost niciodată o rivalitate între noi.

Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal Bianca Drăgușanu mi-a spus, recent, că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv", a explicat Anda Adam.

