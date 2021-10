Anda Adam, deranjată de atitudinea lui Ruxi la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ce reacție a avut influencerița

In articol:

Anda Adam a spus ce crede despre atitudinea lui Ruxi! Celebra cântăreața n-a ezitat să spună lucrurilor pe nume cu privire la rivala ei din competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

"Nu este vreo pitipoanca sau o fandosita. Eu cand am vazut-o pe ea in online, fix asa am perceput-o; asa cu sa moara Franta, sa...si banuiesc ca asta este ea, este credibila in online. In emisiune este la fel, doar nu o veni sa o faca pe vreo finuta. Cand defileaza, gesturi, mimica, chestii. Ea intr-o defilare face o tarala. Sunt niste gesturi vulgare si asta face si in online. Vine se ia de pantaloni. Fiecare defileaza diferit, insa in sensul ala vulgar si dur, ce prezinti aici, aia faci si in online. Eu nu am folosit aceste cuvinte. Nu ma mai justific. Nu poti veni sa fii ca Sensy. Cum numesti cand faci cand defilezi asa? Este aceeasi, nu? Ea e mai baietoasa...”, a spus Anda Adam, în ediția de joi a competiției de stil.

Reacția lui Ruxi nu a întârziat să apară: ” Vrea sa spuna ca sunt o taranca. Adica am un comportament vulgar. daca vii si folosesti cuvantul vulgar pe TV, vii sa ataci acea persoana. Cand zici asa, inseamna ca publicul poate sa spuna ca sunt o taranca vulgara. Ai zic ca si cand Anda e o tipa misto, dar ii pute gura. Asa ai zic. Eu prin vulgaritate inteleg ceva scarbos”.

Ioana Filimon sare în apărarea lui Ruxi Opulenta

Ioana Filimon a ținut să intervină în cearta dintre cele două vedete, susținând că Ruxi nu este vulgară. "Rux este indrazneata, ea este ea”, a ținut să spună Ioana Filimon.