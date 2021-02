Anda Adam, ghinion în trafic! Cântăreața și-a găsit mașina spartă: ”Ce fel de om poate să facă așa ceva”

In articol:

Anda Adam este una dintre cele mai îndrăgite și talentate artiste din România. Frumoasa blondină se poate lăuda cu o carieră de succes în industria muzicală. Vedeta este urmărită de mii de fani în mediul online. De-a lungul carierei sale, Anda Adam a reușit să le atragă simpatia fanilor și prin ambiția de care a dat dovadă.

Celebra artistă le-a povestit urmăritorilor săi de pe pagina sa de Instagram despre momentele neplăcute prin care trece. Mai exact, în urmă cu câteva ore, în timp ce se afla în oraș, Adam Adam și-a găsit mașina lovită.

„Mi s-a întâmplat ceva azi și voiam să împărtășesc cu voi minunata întâmplare. Asta apropo de discuțiile pe care le făceam cu instigarea la ură către alți oameni, cu oamenii care în loc să gândească pozitiv și să vor să facă lucruri frumoase stau acasă în fața unui calculator și doar încearcă să facă rău”, a spus Anda Adam.

Potrivit spuselor sale, artista bănuiește că cineva i-ar fi aruncat cu un obiect în parbriz, motiv

pentru care geamul bolidului de lux s-a spart într-un colț. Totodată, Anda Adam a mai susținut că totul s-ar fi întâmplat în mai puțin de două minute, în momentul când intrase la o bancă.

„M-am oprit la o bancă, pe un trotuar, unde deasupra sunt apartamente, așa e zona acolo. Am intrat la bancomat, am scos niște bani. Am stat maxim un minut și jumătate și când am ieșit am găsit chestia asta. Cineva de la balcon probabil mi-a aruncat ceva pe parbriz în acest 1 minute jumătate când eu am intrat în bancă”, a spus Anda Adam.

Anda Adam și-a găsit parbrizul spart[Sursa foto: Instagram]

Anda Adam va merge la poliție să facă o reclamație

De asemenea, în tip ce filma daunele pe care le-a suferit la mașină, frumoasa blondină a mărturisit că nu are de gând ca să lase lucrurile

așa și pentru a i se face dreptate, va merge la poliție să facă o reclamație.

„Mă gândesc ce fel de om poate să facă așa ceva. Ideea e că o să-mi răpesc din timpul meu, o să merg la Poliție, o să fac o reclamație și voi încerca să obținem imaginile de pe camerele din zonă să vedem dacă într-adevăr a fost cineva care mi-a aruncat ceva pe parbriz cât am intrat în bancă 1 minut și jumătate, pentru că mi se pare că lucrurile nu trebuie să rămână chiar așa totuși”, a mai adăugat vedeta.

Anda Adam[Sursa foto: Facebook]