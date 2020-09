Anda Adam și Alina Pușcău, show total în costum de baie la Ferma

In articol:

Anda Adam și Alina Pușcău sunt două din cei 16 concurenți de la noul realityshow: Ferma. La intrarea ei în competiție, artista a promis în fața publicului că va face un show de zile mari. Astfel, s-a ținut de cuvânt și alături de Alina Pușcău, au încins mintea bărbaților când s-au îmbrăcat în costume de baie.

După o zi lungă în care au muncit o grămadă pentru a pune la puncyt casa care le-a fost pusă la dispoziție pentru a locui pe perioada show-ului, venise vremea dușului.

Concurenții au doar o baie improvizată, așa că au fost nevoiți să se spele chiar în fața camerelor de filmat. Fiecare s-a descurcat cum a putut, însă Anda Adam și Alina Pușcău au avut o soluție aparte: au pus costumele de baie pe ele și s-au ajutat una pe alta să se spele în baia improvizată. Cu apa încălzită pe aragaz, vedetele s-au ajutat una pe alta pentru a se spăla, sub deliciul celorlați concurenți.

Anda Adam rupe tăcerea! Ce spune despre zvonurile despre divorț: „Nu am depus actele la notar”

Anda Adam spulberă toate speculațiile care au apărut în ultimele zile în presă cu privire la divorțul de soțul ei.

Anda Adam și soțul ei nu s-au mai afișat de ceva timp împreună, nu se mai urmăresc și nici nu mai poartă verighete, fapt ce i-a făcut pe majoritatea să creadă că s-a ajuns la o despărțire.

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam în exclusivitate.