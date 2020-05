In articol:

Anda Adam a slăbit extraordinar de mult după participarea în cadrul competiției Exatlon și a ajuns la forme de invidiat la cei 40 de ani ai săi. Și pentru că ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, Anda Adam a decis să împărtășească și cu fanii ei formele pe care le-a căpătat.

Anda Adam, pictorial sexy de senzație. Artista are un corp de zeiță la cei 40 de ani ai săi

Anda Adam este o femeie foarte sexy, care cu siguranță îi pune pe jar pe bărbați cu fotografiile provocatoare postate pe Instagram în ultima vreme. Anda a postat o serie de fotografii pe Instagram îmbrăcată doar în lenjerie intimă, fapt care a făcut deliciul fanilor.

Citeste si: VIDEO | Festival turcesc la malul mării. Piațeta Cazino din Mamaia s-a transformat noaptea trecutã în micul Istanbul

Despre Anda Adam s-a speculat că ar vrea să divorțeze de soțul ei. Concluzia a fost trasă chiar de fanii artistei care au observat că vedeta nu mai are fotografii cu soțul ei pe rețelele de socializare și a renunțat la verighetă.

Invitata prin videocall în cadrul unei emisiuni tv, Anda Adam s-a rezumat doar la a spune că nu vrea să dea curs acestor zvonuri.

În altă emisiune însă, a detaliat un pic mai mult: „Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci câvend eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a declarat Anda Adam.