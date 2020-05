In articol:

Cantareata si barbatul cu care are o fetita ar avea tot mai multe neintelegeri si s-ar afla in pragul divortului.

Ce spune Anda Adam despre divortul de sotul ei

Dupa ce informatia ca ar divorta s-a propagat, Anda Adam a facut declaratii despre relatia cu sotul ei. Ea a recunoscut certurile cu Sorin Andrei, dar a negat ca s-ar fi pus problema unei despartiri oficiale.

“Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o. Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare”, a spus Anda Adam.

Jurnalistii de la Playtech.ro au aflat care este situatia din cuplul Anda Adam-Sorin Andrei Nicolescu. (Citeste aici cine este Sorin Andrei, sotul Andei Adam) Intre ei lucrurile nu mai sunt roz de anul trecut, dupa ce tanarul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru falsificare de carduri bancare. Mascatii au descins in forta in casa lor cu mandat de perchezitie si au rascolit intreaga vila. In 2019, Sorin Andrei, pentru a beneficia de o pedeapsa cu suspendare, si-a recunoscut faptele si i-a dat in vileag pe partenerii sai. Chiar si asa, autoritatile i-au confistat sotului Andei Adam suma de 55.000 lei. In plus, el a fost nevoit sa achite si cheltuielile de judecata, aproximativ 7.000 lei.

Adevaratul motiv pentru care Anda Adam si Sorin Andrei se cearta din ce in ce mai des si au ajuns in pragul divortului

Scandalurile in cuplu ar fi aparut din cauza problemelor financiare. Anda si Sorin s-ar certa tot mai des si, desi nu isi doresc sa divorteze, sunt constienti ca relatia lor are mari probleme si ca amandoi trec printr-o perioada extrem de dificila.

“După problema cu condamnarea lui Sorin, toate responsabilitățile au rămas pe Anda. Așa au început certurile si reproșurile. Ba că se neglijează, ba că Sorin nu o ajută suficient și că s-a închis foarte mult în el. S-au certat și împăcat de atâtea ori încât nici nu mai știi ce să crezi, dacă vor rămâne împreună sau nu. În sufletul lor, nici unul nu vrea să divorțeze, dar nici așa nu se mai poate, doar cu neînțelegeri și nemulțumiri”, a precizat o sursa apropiata Andei Adam pentru playtech.ro.