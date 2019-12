Anda Adam a fost victima unei farse. Dan Negru a fost cel care a spus la cale o glumă pentru a se amuza pe seama frumoasei cântărețe. Abia după ce a fost întrebată de mai multe ori unde are de gând să plece, cântăreața și-a dat seama că prezentatorul de televiziunea publicat, fără știrea ei, un mesaj pe pagina ei de Facebook.

„Eu nu știam că are poanta asta cu furatul telefonului și postatul pe rețelele de socializare mesaje. La un moment dat am vrut să fac și eu o poză cu colegul Velea și a luat Dan telefonul. Se prefăcea că ne face nouă poze și în timpul ăla a postat două mesaje pe Facebook. Imaginează-ți că eu nu am văzut imediat și au început să curgă mesajele. Nu am mai șters mesajele.

a spus Anda Adam la o emisiune.

Ce a scris Dan Negru pe pagina Andei Adam

„I-am luat telefonul Andei Adam și i-am scris pe Facebook: `Plec definitiv din țară`. Mamăăă... și ea nu a observat. După jumătate de oră au început să o sune de pe la ziare: `Băi, unde pleci?`-` Eu nu plec niciunde. `-`Ba da, ai zis că pleci`. Când s-a uitat pe telefon.. s-a enervat”, a povestit Dan Negru despre farsa pe care i-a făcut-o Andei Adam în timpul filmărilor pentru Revelion 2020.