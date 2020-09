Anda Ghita crede ca a avut COVID[Sursa foto: Instagram]

Anda Ghiță a devenit cunoscută ca socra luptătorului Ionuț Pitbull Atodiresei, însă acum este un adevărat personaj monden. Anda Ghiță a fost concurentă la un show de supraviețuire și e invitată deseori în platoul emisiunilor tv.

Recent, Anda Ghiță, într-un interviu acordat lui Cristi Brancu pe canalul său de Youtube, a făcut o mărturisire șocantă. Aceasta a mărturisit că ea crede că a avut COVID, dar nu doar ea ci și mai mulți membri ai familiei sale. ”Eu cred că am avut COVID, dar eu nu m-am dus să-mi fac testul și să mă bage ei în spital! Am stat cuminte acasă”, a spus Anda Ghiță.

Anda Ghita a devenit vedeta tv după ce fiica ei s-a casatorit cu Pitbull[Sursa foto: Instagram]

Soacra lui Pitbull a povestit apoi și cum s-a întâmplat totul. ”În perioada respectivă, îi auzeam pe cei din jurul meu că sunt răciți. Am zis că în plină vară, asta nu prea e răceală și m-am gândit la COVID. La un moment dat, a răcit ginerele meu și l-a ținut vreo trei zile. Am răcit eu apoi, un pic de strănut, transpirație, puseu de călduri. La o zi după aceea, vine fii-miu la mine și îmi zice: ”Mama, eu nu am gust și miros”. Atunci am început eu să am bănuieli. Când am discutat, soțul meu mi-a spus că are dureri musculare. Am stat toți acasă, ca să nu plecăm în lume, să fim responsabili. Singurul simptom care m-a dus cu gândul la COVID a fost faptul că fiul meu nu avea miros și gust. Atât!”, i-a povestit Anda Ghiță lui Cristi Brancu.

Aceasta a mai spus că nimeni din familia ei nu s-a dus la spital și nici nu s-a testat pentru COVID. Au stat acasă, s-au tratat cu paracetamol, argint coloidal și vitamina D.

Pitbull si soșia lui, fiica Andei Ghita[Sursa foto: Instagram]

Anda Ghiță a suferit cumplit când a avut AH1N1 ”Am crezut că mor”

Mai mult, Anda Ghiță crede că noul coronavirus este o răceală care se răspândește foarte repede, însă nu înțelege de ce se iau măsuri atât de stricte, și se referă în special la cele care afectează economia.

Anda Ghiță, care crede că a avut COVID, zice că acesta este un virus slab, comparand cu starea foarte rea pe care a avut-o când a fost infectată cu AH1N1. ”Eu am avut AH1N1 cu temperatură de 40 de grade, de mă dureau plămânii de am crezut că mor. În comparație cu simptomele de atunci, asteau au fost nimic”, a afirmat Anda Ghiță.