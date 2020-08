Andra Volos, în ipostazele care înnebunesc fanii

După ce a trecut prin multe momente, atât frumoase cât și unele foarte dureroase, Andra Volos a fost gata să discute cât se poate de sincer despre trecut.

Andra Volos și Bogdan Mocanu au format un cuplu ce a pornit din casa Puterea Dragsotei. Cei doi și-au trăit povestea de dragoste în fața camerelor de filmat, iar acum sunt nevoiți să explice în ce punct se află, deoarece fanii doresc să fie la curent cu viața lor.

Andra fost invitata Corneliei Ionescu, într-un interviu live pe pagina de facebook WOWbiz. Întrebarea care se află pe buzele tuturor fanilor Andrei a fost chiar cea cu care prezentatoarea Cornelia Ionescu a început live-ul: ”De ce aveți aceste fluctuații? Ce se întâmplă în acest moment? (n.r- în relația voastră)”

Andra Volos a răspuns, spre fericirea urmăritorilor: ”Nu mai suntem împreună. Eu sunt fericită, el este fericit (...) Mă bucur foarte mult pentru el, pentru toate proiectele lui (...) Ne-am despărțit, nu a mai mers.”

Andra Volos în platoul WOWbiz

Andra Volos răspunde întrebărilor legate de Bia de la Puterea Dragostei

A fost adusă în discuție și gelozia lui Bogdan Mocanu, fostul iubit al Andrei Volos, însă Andra a răspuns prompt că nu gelozia a fost motivul pentru care cei doi au ales să rupă relația.

Andra Volos a vorbit în continuare despre relația pe care o are acum cu presupusa femeie cu care a înșelat-o Bogdan Mocanu.

”M-am întâlnit cu ea (n.r- Bia de la Puterea Dragostei). După ce am aflat anumite chestii, vorbisem cu ea, și mi-a zis că vrea să-mi arate niște chestii pe telefon: ei vorbiseră din decembrie. Ne-am văzut, și chiar mi s-a părut foarte ok că a fost sinceră. Nu sutem prietene, pentru că toată lumea mă întreabă dacă suntem prietene, de ce ieșim, pentru că eu chiar am înjosit-o pe internet, pe vloguri, peste tot. La nervi eu sunt mai vulcanică, mai directă.... Nu ne-am împrietenit, ne-am întâlnit la ziua Andreei Pirui, ea a fost acolo, nu puteam sa nu o bag în seamă. Tot timpul și-a cerut scuze... ce pot să fac, am trecut peste, să zicem.”, a declarat Andra Volos.