Adriana Bahmuteanu candideaza la Primaria Sectorului 1

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și-a depus astăzi candidatura la funcția de primar al sectorului 1. Vedeta a mers în această după-amiază la sediul Circumscripției Electorale numărul 1 din București, pentru a-și oficializa înscrierea în cursa electorală la alegerile locale ce vor avea loc în această toamnă. Adriana Bahmuțeanu va avea susținerea Partidului Ecologist Român.

Adriana Bahmuțeanu, atrasă de ideea de a intra în politică: acum vrea să fie primar

Intrarea în politică a Adrianei Bahmuțeanu reprezintă un vis mai vechi al vedetei de televiziune. Ea a mărturisit în urmă cu mai mulți ani că se gândește ca într-o zi să facă acest pas. ”M-ar tenta. Sincer, cred că aș putea să fac lucruri bune și nu cum fac alții: numai dau din gură și atât, telepoliticieni d-ăștia. Dar nu împărtășesc aceleași opinii cu soțul meu sau aceleași culor. Eu dunt mai ”comunistă” de felul meu, am rămas cu sechele din copilărie”, mărturisea Adriana Bahmuțeanu în 2011, pe vrema când încă era căsătorită cu Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuteanu intra in politica

Pe de altă parte, Silviu Prigoană, fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu, și-a încercat și el norocul în alegerile locale, însă fără mare succes. Afaceristul a candidat din partea Partidului Democrat Liberal pentru funcția de Primar General al Capitalei, însă a obținut doar 15,98% dintre voturi, mult în urma câștigătorului, Sorin Oprescu (56,25%). Prigoană a fost deputat în legislatura 2008-2012. De asemenea, fiul omului de afaceri, Honorius, și-a încercat și el norocul la alegerile generale, tot la Colegiul 1, din partea PDL, însă a fost învins de Radu Stroe.

Citeste si: Telefoanele revoluționare, special pentru bețivi. Ce vor păți prietenii alcoolului - evz.ro

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri cutremurătoare despre copilul care i-a murit la 3 săptămâni după naștere! I-a luat 11 ani să poată vorbi despre asta

Citeste si: Povestea cutremurătoare a asistentei medicale ai cărei părinți au murit de coronavirus după ce i-a îngrijit chiar ea! Mirela s-a infectat apoi cu Covid-19 și a primit vestea morții mamei sale pe patul de spital!

Citeste si: Silviu Prigoană aruncă bomba despre Adriana Bahmuțeanu: ”Am înțeles că s-a căsătorit”

Citeste si: Silviu Prigoană aruncă bomba despre Adriana Bahmuțeanu: ”Am înțeles că s-a căsătorit”

Conform ultimelor sondaje, favorit la Primăria Sectorului 1 este în acest moment Daniel Tudorache, actualul edil, care vine din partea PSD. Următorii clasați ar fi: Tănase Stamule (PNL) și Clotilde Armand (USR).

Cine este Adriana Bahmuțeanu?

Adriana Bahmuteanu, un candidat neasteptat la Primăria Sectorului 1

Adriana Bahmuțeanu are 46 de ani și este născută în București. A devenit cunoscută ca jurnalist și prezentator de televiziune iar în prezent lucrează ca psiholog și consilier personal. Adriana Bahmuțeanu a fost căsătorită cu omul de afaceri Silviu Prigoană, cu care are doi copii: Maximus Mihai și Eduard Gabriel. Relația cu Prigoană a fost una care a propulsat-o pe prima pagină a ziarelor din cauza celor 4 divorțuri succesive prin care a trecut cuplul. Recent, Bahmuțeanu a recunoscut că are o nouă relație, cu interpretul grec Nikos Papadopoulos.