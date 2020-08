Andra Volos a luat permisul de conducere de mai bine de o săptămână

Andra Volos este foarte fericită pentru că a luat permisul auto. Frumoasa șatenă a luat examenul auto de mai bine de o săptămână și nu îi este frică să conducă, dimpotrivă, îi place să mai exerseze în timp ce se află în mașină cu prietenii ei.

Frumoasa șatenă de la Puterea dragostei a postat în urmă cu puțin timp un vlog filmat la ziua de naștere a Andreei Pirui. A doua zi, Andra Volos a plecat împreună cu Bia și Iancu Sterp. Andra și-a arătat dorința de a-și testa „abilitățile auto”.

Andra Volos și-a pus prietenii în pericol! Era să facă accident cu mașina

La un moment dat, vlogu-ul s-a întrerupt brusc, iar Iancu Sterp le-a dezvăluit fanilor că era pe cale să facă accident. Într-o curbă în care Andra ar fi trebuit să reducă viteza, fosta concurentă de la Puterea dragostei a condus cu viteză foarte mare.

Iancu Sterp, în pericol după ce a urcat în masina cu Andra Volos!

Iancu Sterp: Andra are permis de o săptămână și vrea să-și testeze abilitățile auto (...) Îmi pare rău că n-am filmat. Ia uite ce-i tremură Biei degetele. Era o curbă mare, la 90 de grade cel puțin și a mea cu 90 la oră. Știi cum am văzut parapetul ăla? Am crezut că intrăm.

Bia i-a tras Andrei de volan deoarece a crezut că vor intra în parapet.

Iancu Sterp: Nu mă mai urc cu voi în mașină că voi mă omorâți! Eu m-am și gândit să nu mă urc cu voi.

Bia de la Puterea dragostei s-a speriat foarte tare si i-a tras Andrei Volos de volan în timp ce conducea

Iancu Sterp și Andra Volos formează un cuplu?! Cum s-au dat de gol cei doi?

Iancu Sterp și Andra Volos au fost surprinși în ipostaze foarte apropiate la ziua Andreei Pirui. Fanii se întreabă dacă cei doi formează un cuplu. Cei doi au petrecut foarte mult timp împreună la petrecere. Ei au făcut și un video pe Instagram care le-a atras atenția fanilor. Andra Volos se afla în brațele lui Iancu Sterp, în timp ce acesta bătea un apropo că fosta concurentă de la Puterea Dragostei va fi urmărită pas cu pas. (Citeste si: Iancu Sterp a spus totul despre Andra Voloș: "Vă spun pe bune..." Ce s-a întâmplat între ei după ce fosta concurentă de la Puterea Dragostei a revenit în țară?)

