Andra Volos, primele declarații despre filmarea cu Bianca Pop! Cele două dive s-au bătut în baie? „S-a încheiat acolo”

Un filmuleț în care Andra Volos și Bianca Pop poartă o discuție destul de acidă a apărut pe rețelele de socializare. Filmarea datează din perioada în care fosta concurentă de la Puterea dragostei forma un cuplu cu Bogdan Mocanu. În imagini se poate observa cum cele două vorbesc despre fostul iubit al șatenei, motiv pentru care fanii au sărit la concluzia că între cele două ar fi avut loc un scandal.

Pe pagina sa de Instagram, Andra Volos a lămurit că între cele două nu a fost nimic mai mult decât o discuție și nu există niciun fel de tensiuni în momentul de față.

„Sunt niște zvonuri cum că m-aș fi bătut cu o fată pentru fostul meu. Nu m-am bătut cu nimeni, a fost o discuție într-un local din București și s-a încheiat acolo. A fost o discuție de un minut. Dacă aș fi avut ceva foarte grav cu cineva, ați fi aflat atunci, pe moment, nu acum. Nu s-a bătut nimeni cu nimeni, iar discuția este de foarte mult timp, prin septembrie, ceva de genul”, a declarat Andra Volos, pe pagina sa de Instagram.

Andra Volos, despre imaginile în care apare alături de Bianca Pop[Sursa foto: Captura Video]

Bogdan Mocanu, despre relația cu Bianca Pop: „Au fost niște avansuri”

Bogdan Mocanu a intervenit în urma viralizării videoclipului în care protagoniste sunt Andra Volos și Bianca Pop. Fostul concurent de la Puterea dragostei a recunoscut că ar fi existat niște avansuri pe care le-a primit din partea Biancăi Pop, însă nu a existat nimic mai mult între ei.

„Aș vrea să elimin orice dubiu. Cred că e o filmare veche. Am fost cu Andra la acea terasă atunci, știu că au fost niște discuții cu Bianca în toaletă. Eu și Bianca ne știm de la aniversarea mea de acum un an sau doi, dar nu avem nici o treabă. Au fost niște avansuri, dar nu am dat curs. Au fost avansuri și pentru Jador, și pentru Culiță, și pentru mai mulți. A fost în perioada aia în care eu abia mă despărțisem de Andra, încă nu îmi trecuse de ea, așa că nu am dat curs. Bianca este o fată foarte curajoasă. Bianca este o fată care știe să se distreze, în felul ei. Cred că a fost o luptă a orgoliilor”, a explicat Bogdan Mocanu pentru un post de televiziune.