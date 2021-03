Bogdan Mocanu, adevărul despre filmarea controversată dintre Bianca Pop și Andra Volos: „A fost o luptă a orgoliilor”

In articol:

O filmare controversată în care protagonistele sunt Bianca Pop și Andra Volos circulă pe internet. În imagini se poate observa cum cele două dive se află în baia unui restaurant din Capitală, unde poartă o discuție destul de acidă. La vremea respectivă, Andra Volos și Bogdan Mocanu încă formau un cuplu, iar motivul discuției a fost chiar legat de artist.

Într-o intervenție pentru un post de televiziune, Bogdan Mocanu a vorbit despre imaginile care ciruclă pe internet.

Bogdan Mocanu a lămurit, înainte de toate, că nu a avut nicio legătură amoroasă cu Bianca Pop, chiar dacă au existat avansuri din partea ei. Videoclipul este de vara trecută, din perioada în care Andra Volos și Bogdan Mocanu formau un cuplu.

„Aș vrea să elimin orice dubiu. Cred că e o filmare veche. Am fost cu Andra la acea terasă atunci, știu că au fost niște discuții cu Bianca în toaletă. Eu și Bianca ne știm de la aniversarea mea de acum un an sau doi, dar nu avem nici o treabă. Au fost niște avansuri, dar nu am dat curs. Au fost avansuri și pentru Jador, și pentru Culiță, și pentru mai mulți. A fost în perioada aia în care eu abia mă despărțisem de Andra, încă nu îmi trecuse de ea, așa că nu am dat curs. Bianca este o fată foarte curajoasă. Bianca este o fată care știe să se distreze, în felul ei. Cred că a fost o luptă a orgoliilor”, a explicat Bogdan Mocanu pentru un post de televiziune.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Imagini cu Andra Volos și Bianca Pop, surprinse la o terasă din Capitală [Sursa foto: Instagram]

Bianca Pop, prima reacție în urma videoclipului cu Andra Volos

Bianca Pop a rupt tăcerea cu privire la videocliul în care pare că o ia la răspundere pe Andra Volos. Celebra brunetă a mărturisit că între cele două nu există niciun fel de tensiune, ci pur și simplu au purtat discuția respectivă pentru a lămuri mai multe lucruri.

Citeste si: Bianca Pop și Andra Volos s-au certat din cauza lui Bogdan Mocanu?! O filmare controversată a ieșit la iveală

„În legătură cu acel video, pot spune că este vechi, e din iulie, a fost o mică discuție. Eu și Bogdan nu ne cunoaștem, nu am ce să comentez. Cam atât, nu s-a întâmplat absolut nimic. În legătură cu ea, nu am ce să spun, am auzit eu niște discuții, am întrebat-o câte ceva și cam atât. Pe ea la fel nu o cunosc, atunci am văzut-o prima oară. Se mai întâmplă ca lumea să inventeze anumite chestii și am fost eu implicată în această discuție, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu am avut nimic cu el și nici cu ea”, a declarat Bianca Pop, la un post de televiziune.