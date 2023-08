Andra Volos și-a arătat burtica de gravidă în șase luni: ”Lele a plâns când bebe a mișcat”. Pe ce dată va naște | EXCLUSIV

In articol:

Andra Volos și-a arătat burtica de graviduță în luna a șasea. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, frumoasa femeie a dezvăluit că are parte de o sarcină ușoară, fără grețuri sau pofte, iar bebelușul se dezvoltă normal, conform ultimelor analize.

Andra a povestit că iubitul său, cântărețul Lele, a plâns în momentul în care a simțit că micuța din pântecele ei se mișcă pentru prima oară și nu a putut să își dezlipească mâna de pe burtă minute bune. Volos a ajuns, în sfârșit, și la mama sa, în Italia, iar acolo a avut parte de alte emoții.

Andra Volos și Lele au plâns când fetița lor a mișcat în burtă

Andra Volos ne-a povestit cât de emoționant a fost momentul în care fiica ei și a lui Lele a mișcat pentru prima oară în burtică. Cei doi au plâns și abia așteaptă ca micuța să vină pe lume.

"Nu am de ce să-mi ascund burtica, e un moment foarte special în viață. Când a mișcat bebe am simțit ceva… Reacția mea a fost wow, se întâmplă ceva. La început a mișcat o dată la două-trei zile, acum mișcă la fiecare jumătate de oră și mi s-a părut un pic ciudat sentimentul, dar nu doare, e ceva foarte emoționant, am început să plâng. L-am luat de mână pe Lele și a simțit și el și a început să plângă, a fost foarte emoționant. A fost și este un moment frumos. Seara când ne punem în pat, după ce ne spunem rugăciunea, are el un timp cu ea, vorbesc împreună, îi cântă, o pupă. (...) O să nasc pe data de 6 decembrie, de Sfântul Nicolae.", a declarat Andra Volos.

Andra și Lele au întâmpinat obstacole ca și cuplu

Andra și Lele nu au avut mereu o poveste ușoară. Din cauză că Lele a mai fost într-o căsnicie, lumea a acuzat-o pe Andra că i-a destrămat familia artistului. Cei doi ne-au mărturisit într-un interviu anterior că lucrurile nu au stat deloc așa.

"Andra: Am avut eticheta aia că uite a spart casa, amanta. El nu a vorbit atât de public, în afară de munca lui și de piesele lui, el nici nu prea a vorbit.

Lele: Eu nici la început nu am vrut să vorbesc, pentru că oamenii de acasă văd doar ce vor ei să vadă. Munca mea este munca mea, relația este relație. Ce se întâmplă în casă rămâne în casă, ce trebuie să știe lumea este munca mea. Din cauza acestei etichete care i s-a pus ei, acestor cuvinte urâte, am decis să spus public că suntem împreună. Lumea o eticheta ca amantă, dar eu nu mai am relație de trei ani de zile. Nu a existat așa ceva și tocmai de aceea am decis să ies să spun public. Tocmai de aceea nici nu am vrut să vorbesc, pentru că știam că vor fi fel de fel de comentarii cu oamenii, de aberații pe care le vor spune și am vrut să rămână între noi. E mai important să trăiești o poveste de dragoste în doi, decât în văzul lumii. E mai important să fiu eu fericit în sufletul meu și ea.", au lămurit cei doi, la WOWnews.

