Fostii concurenti de la Puterea dragostei, Bogdan Mocanu si Andra Volos apar impreuna in cel mai nou clip lansat in Ajunul Craciunului de Florin Salam. Melodia se numeste 10 ani de ghinion sa ai si este una ritmata.

In videoclipul lui Florin Salam joaca Andra si Mocanu, cuplul format in cadrul emisiunii Puterea dragostei de la Kanal D.

Mocanu si iubita lui, Andra, apar in imagini in intimitatea casei lor. Imaginile cu cei doi fosti concurenti de la Puterea dragostei alterneaza cu cele in care apare Florin Salam.

Andra Volos, umilita de Bogdan Mocanu in mall! A tras-o de par in vazul lumii si a trimis-o la cratita: "Vrei la cumparaturi, la spalat vase nu vrei" - "Sclavule"

Cei doi fosti concurenti de la Puterea dragostei au mers la cumparaturi in mall si s-au ciondanit in vazul lumii.

Bogdan Mocanu a fost cel care a dat tonul distractiei. A apucat-o de par pe iubita lui si a inceput sa o certe in gluma: "Vrei la cumparaturi in mall, dar la spalat vase nu vrei!".

Andra s-a chinuit sa scape din mana puternica a lui Mocanu, a luat-o la fuga si a incercat sa il sicaneze si ea la randul ei.

Show-ul facut in mall, in vazul tuturor, a continuat.Dupa ce l-a lovit de cateva ori pe Bogdan, Andra a observat ca siretul unui pantof sport se desfacuse. "Hai, leaga-mi sireturile acum, sclavule!", i-a spus ea iubitului ei. Mocanu a realizat ca acesta este un prilej bun, asa ca a acceptat, chipurile, sa ii lege sireturile, dar, de fapt, a descaltat-o.

Bogdan Mocanu a luat pantoful sport al iubitei si a amenintat ca il arunca peste balustrada.