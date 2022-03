Andra Volos, situație neașteptată după mutarea în Italia: „Mi se pare penibil”. Cu ce problemă s-a confruntat fosta concurentă de la Puterea Dragostei

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Andra Volos a luat decizia de a se stabili în Italia. Deși a mai locuit acolo în urmă cu mai mult timp, acum fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” încearcă să se acomodeze din nou, așa că a început să-și caute deja saloane de înfrumusețare pentru a-și păstra rutina pe

care o avea și în România.

Ei bine, însă, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu a avut parte chiar de o întâmplare neașteptată, după ce a dorit să se programeze la manichiură. Astfel, pe Instagram, acolo unde Andra Volos păstrează mereu legătura cu fanii și îi ține mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, tânăra le-a povestit toată ”pățania” sa internauților.

Andra Volos: „Mi s-a părut exagerat”

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” este foarte atentă când vine vorba despre aspectul fizic, iar recent, Andra Volos a dorit să-și facă o programare la unghii, asta pentru că urma să meargă la un eveniment, acolo unde trebuia să fie ca ”scoasă din țiplă”. Tânăra a explicat pe pagina personală de Instagram că i s-a recomandat un salon, așa că a dat un mesaj pentru a-și face o programare.

Ei bine, mare i-a fost mirarea tinerei atunci când manichiurista i-a cerut Andrei Volos nici mai mult, nici mai puțin de 300 de euro, sumă despre care fosta iubită a lui Bogdan Mocanu

a spus că este foarte mare și că nu i se pare normal să ceri atâția bani pentru o manichiură simplă.

"Aș vrea să vă povestesc ceva amuzant, dar în mod ironic, ce mi s-a întâmplat, întâmplat că n-am căzut în plasă, dar mi se ăare penibil.(...) Mi s-a recomandat un salon unde am intra și am văzut câteva poze. M-am uitat și mi-a plăcut cât de cât. I-am scris fetei respective și mi-a zis ca are loc, iar apoi, după câteva minute îmi scrie că nu are loc, dar poate să vină la mine acasă ca sa mi le facă, doar că prețul începea de la 300 de euro. Mi s-a părut exagerat de mult. Eu una nu am mai auzit un astfel de preț la unghii, nici în România, nici în Italia.(...) În concluzie am refuzat-o, vă dați seama și am făcut în altă parte.(...) Chiar îmi place ce a ieșit, sunt foarte drăguțe, merg la orice stil, simplu și frumoase.(...)", a povestit Andra Voloș pe Instagram.

Care este motivul pentru care Andra Volos s-a mutat în Italia

Andra Volos și-a luat prin surprindere fanii atunci când și-a aunțat mutarea în străinătate, mai precis în Italia. Ei bine, chiar dacă la început nu a dorit să dea prea multe detalii despre această decizie pe care a luat-o, ulterior fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” a povestit foarte puțin din planurile pe care le are în Italia.

Astfel, tânăra a explicat că în Italia are mai multe contracte de la colaborare și mai mult decât atât, este în discuții și cu două televiziuni de acolo, ocazii pe care nu le putea pierde atât de ușor, așa că nu a stat niciun moment pe gânduri.

"Am luat decizia de a mă stabili definitiv în Italia. Am câteva contracte acolo, pe care trebuie să le onorez. Sunt în discuții avansate cu două televiziuni din Italia pentru a participa în cadrul show-urilor lor, dar mai multe detalii o să vă dau după ce semnez contractul. Consider aceasta o schimbare benefică pentru mine și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere sentimental. Mă gândesc că, poate, acolo o să îmi găsesc un bărbat care să mă iubească, să mă respecte și să mă aprecieze la justa valoare, poate acolo o să îmi găsesc liniștea sufletească.", a declarat Andra Volos, pentru viperele vesele.