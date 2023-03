Andrada Bârsăuan a recurs la o operație neașteptată! Ce și-a făcut la ochi cântăreața de muzică populară? "E o minune" | EXCLUSIV

In articol:

Andrada Bârsăuan este o cântăreață de muzică populară din Ardeal, care a câștigat inimile celor care o ascultă, prin melodiile frumoase pe care le interpretează. Artista are o poveste de viață impresionantă și o familie superbă. Felul unic de a interpreta cântecele folclorice i-au adus succesul.

Andrada Bârsăuan, operație inedită la ochi

Andrada Bârsăuan se poate declara o norocoasă și fericită. Acest lucru se datorează faptului că a recurs la o operație, care a ajutat-o să scape pe viață de ochelari de vedere și lentile de contact. În exclusivitate pentru WOWbiz, artista ne-a povestit cum a decurs totul, ce presupune această operație la nivelul ochilor și cât a costat.

"A ieșit totul perfect!! Mulțumesc domnul Dr. Holhoș- Rețea de oftalmologie, mă bucur că am făcut acest pas! Intervenția a fost făcută cu tehnica SMILE PRO! Operația a durat 7 secunde, fără durere! Deja tastez pe telefon, nu am nici o interdicție. Mulțumesc celor care v-ați gândit la mine! E o minune această operație! Nu-mi vine să cred că am scăpat de ochelari și lentile de contact. Am avut miopie de -2,25 la ochiul drept și -1,75 ochiul stâng+ un cilindru de 0,75. Operația a costat 15.800 lei, la Cluj Napoca. Era un disconfort foarte mare pentru mine cu lentilele de contact la evenimente, oboseam foarte tare, aveam dureri de cap.. de mulți ani sper să ajung la acest pas. Acum câteva luni s-a operat finul meu și am rămas surprinsă de invenția acestui laser care operează în 7 secunde și nu sunt dureri postoperator. Un mic dinsconfort a fost primele 2 ore, senzația “ de nisip in ochi” însă acum deja tastez! Faptul că nu există nici o interdicție după această operație e un mare ajutor pentru oricine! Sunt fericită că am luat această decizie!", a declarat Andrada Bârsăuan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Andrada Bârsăuan, totul despre rolul de mămică

Andrada Bârsăuan a vorbit deschis despre viața de mămică. Artista are o fetiță superbă de care încearcă să se bucure zilnic cât mai mult. Aceasta ne-a povestit cum reușește să se împartă între carieră și viața de familie și cât de obositor este.

"Trăim o perioadă frumoasă, Ecaterina împlinește 2 ani pe 7 aprilie! Abia acum realizăm cât de repede trece timpul. Încercăm din suflet să fim alături de ea cât mai mult, deși noi suntem plecați foarte mult la evenimente, turnee în străinătate, filmări, studiouri. Avem noroc cu bunicii care ne ajută necondiționat! Viața de mămică e solicitantă, dar e cea mai frumoasă. Am avut multe momente în care simțeam ca sunt epuizată, dar mă lupt să fac totul bine atât ca și mamă, cât și ca artist!", a mărturisit Andrada Bârsăuan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

