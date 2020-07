In articol:

Andrada are 21 de ani și este din Târgoviște. Tânăra locuiește în Italia, unde lucrează ca hairstylist. Bruneta se descrie ca fiind ambițioasă, puternică și orgolioasă și își dorește ca bărbatul de lângă ea să o iubească și să îi fie loial. Concurenta îi transmite sufletului pereche că nu se lasă așa ușor cucerită.

Andrada, surprinsă la volanul unui autoturism scump

Frumoasa concurentă de la Puterea Dragostei s-a pozat într-o mașină de lux. Aceasta este atentă la detalii, iar deocamdată nu s-a lăsat impresionată de niciun băiat din competiție.

Andrada Marina Radut poate fi urmărită in sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei, de luni pana vineri, in intervalele 11:00 -12:00 si 17:00-19:00, si sambata si duminica, in intervalele 16:00 -18:00 si 19:00-20:00. Noul sezon este prezentat de Cristina Mihaela Dorobantu, vedeta care a devenit cunoscuta dupa ce a concurat in show-ul Bravo, ai stil!