Andrea Compagno pleacă de la FCSB. Cu cât va fi vândut cel mai bun marcator din lotul clubului deținut de Gigi Becali

In articol:

Andrea Compagno pleacă de la FCSB. Sportivul este fostul fotbalist al celor de la FC U Craiova 1948. Vezi câți bani va încasa Gigi Becali pe cel mai bun marcator din lotul FCSB!

Andrea Compagno pleacă de la FCSB

Andrea Compagno pleacă de la FCSB. Fostul fotbalist de la FC U Craiova 1948 este golgheterul în SuperLiga și totodată cel mai bun marcator din lotul clubului condus de Gigi Becali, scrie fanatik.ro.

Italianul a fost transferat în vară la FCSB, când roș-albaștrii plăteau 1,5 milioane de euro lui FC U Craiova. De altfel, Adrian Mititelu, patronul echipei din Oltenia a declarat pentru sursa citată că ceruse 1,5 milioane pe Compagno, știind că nimeni nu va da atât. Însă, în momentul în care Gigi Becali a acceptat oferta, patronul oltenilor nu a mai avut nimic de zis: „Compagno era altceva. Pe el când am cerut 1,5 milioane, am cerut să nu se dea, să scap de Gigi. Am crezut că renunță, când am văzut că dă și atât, mi-era jenă să mai zic… Pentru România e o sumă foarte mare.” au fost cuvintele lui Adrian Mititelu.

Andrea Compagno pleacă de la FCSB [Sursa foto: Profimedia]

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Citește și: România mai pierde un fotbalist! A refuzat convocarea şi este tentat să joace pentru Italia

Cu cât va fi vândut Andrea Compagno, cel mai bun marcator din lotul celor de la FCSB

Până la acest moment nu se știe exact suma la care se ridică transferul italianului Andrea Compagno, însă patronul lui FC U Craiova 1948 este de părere că Gigi Becali are mari șanse să obțină bani mulți. Suma declarată de Adrian Mititelu este „minim 4 milioane”, însă doar dacă Compagno își va păstra forma care l-a consacrat până la vară:

„Eu cred că Andrea Compagno la vară va pleca pe 4 milioane de euro. Cred că Gigi va primi minim 4 milioane la vară, dacă e sănătos și continuă pe linia începută. Am 10%, dar nu la asta mă gândesc, oricum se scade suma primită și apoi 10% din diferență. Dar cred foarte mult în acest jucător.”, a declarat Adrian Mititelu pentru sursa menționată.

Citește și: Dică a prins curaj după despărţirea de FCSB: "Mie nu mi-a făcut niciodată Gigi Becali echipa!"

Andrea Compagno este un fotbalist profesionist italian care joacă în prezent pe post de atacant la clubul FCSB din Liga I. Acesta s-a născut în Sicilia, iar cariera de senior și-a început-o la mai multe echipe din Serie D, cum ar fi: Due Torri, Pinerolo, Argentina Arma, Borgosesia și Nuorese. În România, fotbalistul a venit în vara anului 2020, la clubul FC U Craiova, unde a strâns șapte goluri în 22 de apariții în timpul primului său sezon. Doi ani mai târziu, pe 29 august 2022, Compagno era vândut clubului deținut de Becali, pentru suma de 1,5 milioane de euro plus 10% dobândă.

Sursă: fanatik.ro