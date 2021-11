Andreea Antonescu, la un pas de tragedie după ce a fost diagnosticată cu o boală cruntă: „Șansele mele de a supraviețuire erau minime”

In articol:

Andreea Antonescu a trecut printr-o perioadă extrem de grea pe vremea când era doar un copil. În primii ani de viață, medicii i-au pus un diagnostic crunt și a început o perioadă plină de necunoscute pentru ea.

Au fost momente foarte grele, căci nici medicii nu știau ce să spună despre șansele ei de supraviețuire.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, despre cea mai grea perioadă din viața ei

Avea doar doi ani când a fost diagnosticată cu sindrom nefrotic mixt, o infecție la ambii rinichi. Imediat, vedeta a fost internată la Spitalul Fundeni din Capitală, unde medicii se zbăteau să o vindece. Jumătate de an casă i-a fost un salon din unitatea medicală, iar atmosfera era una mohorâtă, căci nici cadrele medicale nu erau sigure de șansele ei de reușită.

„Când am fost micuță am fost foarte bolnavă, am suferit de un sindrom nefrotic mixt, e pentru prima oară când eu dezbat acest subiect. A fost o infecție la ambii rinichi, am fost internată în Fundeni la vârsta de 2 ani, am fost internată timp de 6 luni de zile, am prins acolo două Crăciunuri. Șansele ca eu să trăiesc eu minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să încerce să mai facă un copil pentru a nu o pierde și pe mama, pentru că ea mă iubea destul de tare”, a povestit Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu: „A veam acte făcute pentru a pleca în Belgia la tratamente”

Familia a luat decizia pentru a o transfera în Belgia, acolo unde credeau că va avea mai multe șanse să se vindece, dar medicii de la Fundeni le-au explicat părinților ei că nici în străinătate nu-i cresc șansele de supraviețuire.

„Șansele mele de a supraviețuire erau minime, aveam acte făcute pentru a pleca în Belgia la tratamente, dar cu toate astea medicii de la Fundeni nu mi-au dat nici în altă țară șanse de supraviețuire. Făceam citostatice”, a dezvăluit Andreea Antonescu.