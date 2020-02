În această dimineață s-a scris în presă că Andreea Antonescu a fost sechestrată de iubitul ei, Ștefan Manolache. Informația a apărut pe internet după un apel la 112 afectuat aseară, la miezul nopții. Oamenii legii au mers la ușa apartamentului în care se aflau artista și iubitul ei și, după ce ea le-a spus că a fost o amendă falsă, i-au dat o amendă de 4000 de lei.



Andreea Antonescu, primele declarații după ce s-a spus că a fost sechestrată de iubitul ei, Ștefan Manolache

„V-as da „bună dimineața” dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story care relata oarecum dacă puteați să citiți printre rânduri faptul că nu am fost sechestrată. Cum aș numi eu povestea asta în momentul de față? Aș numi-o ceva de genul „un ochi râde și altul plânge” și vă spun și de ce.

Aseară am trecut printr-o experiență destul de stranie și o să mă bazez din nou pe faptul că am aflat că e mercur în retrograd și ca toate lucrurile astea se întamplă. Ideea e în felul următor. Nu am fost sechestrata, dar o sa vă relatez în două trei cuvinte ce s-a întâmplat.

Au venit cu copiii în vizită. Fiecare copil la un moment dat cere telefonul, când consideră că cei mari sunt plictisitori. Ștefan a scos telefonul de firmă, care nu avea nici măcar credit. Copilașul, isteț fiind, a început sa butoneze și a butonat la 112. Pe fundal s-a auzit că subsemnata, care știți că are un viciu, după cum am mai declarat, voia sa plece la mașină pentru ca nu mai avea țigări, moment în care domnul a considerat că am fumat cam mult. Pe fundal eu mă rugam să îmi dea cheile de la mașină să îmi iau țigările, nu găseam nici cheile de la casă, nu găseam îmi nici telefonul și ce s-a înregistrat la 112 ați văzut și voi pe prima pagină a ziarelor astăzi.

Autoritățile și-au facut datoria, au venit imediat, chiar au considerat că este vorba despre un sechestru. Partea bună este că nu a fost vorba de un sechestru, partea proastă este că inculpata a cărei voce se auzea pe fundal trebuie să plătească o amendă. Deși nu știu dacă trebuie să plătesc eu amenda, că eu de bunăvoie și nesilită de nimeni m-aș fi dus să îmi iau acele țigări, dacă, pe fundal, nu aș fi fost descurajată.

a explicat Andreea Antonescu pe pagina ei de Instragram, după ce s-a scris că a fi fost sechestrată de Ștefan Manolache.