Andreea Antonescu a început, în urmă cu câteva luni, o relație cu Ștefan Manolache, după ce a anunțat despărțirea de soțul ei, Traian Spak. Cântăreața și tânărul reporter au publicat multe fotografii și filmulețe cu ei pe paginile de socializare, făcându-i pe internauți să devină fani ai cuplului lor. Păreau foarte fericiți și îndrăgostiți unul de celălalt și admiratorilor nu le-a venit să creadă atunci când ea a anunțat că nu mai formează un cuplu.

Andreea Antonescu a primit zeci de mesaje legate de despărțirea de Ștefan Manolache și a vorbit din nou, pe pagina ei de Instagram, despre relația pe care a avut-o cu el.

Andreea Antonescu, despre relația cu Ștefan Manolache

Simt nevoia să vă dau niște explicații, știu că ați fost lângă mine și atunci când mi-a fost bine și atunci când mi-a fost mai puțin bine. Referitor la relația mea cu Ștefan, da, s-a încheiat, lucru pe care l-am declarat încă de ieri, din presă.

Pot să vă zic că el, în relația cu mine, a fost un om minunat, a fost o relație foarte frumoasă, am trăit niște momente unice și am fost foarte fericită. Iar pentru cei care mă sfătuiesc să mă mai gândesc, vor să îmi dea foarte multe sfaturi privind această despărțire, vă zic sincer că, indiferent de orice, între mine și Ștefan va rămâne ceva unic, ceva ce consider eu că ne va lega pe viață și nu sunt doar cuvinte. vă pu, că iubesc și, încă o dată, vă mulțumesc pentru toată susținere”, a spus Andreea Antonescu pe pagina ei de Instagram.