Andreea Bălan ține în permanență legătura cu fanii ei, iar atunci când poate, artista nu ezită să ajute și pe cei nevoiași.

Recent, Andreea a cerut ajutorul fanilor ei și tuturor care îi urmăresc pagina, pentru a interveni cu o donație, oricât ar fi de mică, pentru salvarea Nicoletei.

Nicoleta Milea are 16 ani și a primit un diagnostic crunt de la medici: sarcom.

Fata are nevoie de 151.000 de euro pentru a putea începe tratamentul pe un an de zile.

"Cu speranță și nădejde trăiește și Nicoleta Milea care la numai 16 ani când își făcea cât mai multe planuri de viitor viața ei a luat o întorsătură dramatică. În luna Iulie a.c. în urma unor dureri de spate a mers la control la cel mai apropiat spital unde familia nici în cele mai negre coșmaruri nu se așteptau sa primească o boală atât de cruntă: Sarcom-Cancer osos. De aici a început coșmarul pentru Nicoleta și familia ei: nopți nedormite, lacrimi, rugăciuni dar trăiesc cu nadejde și credință că acest vis urât va lua sfârșit iar Nicoleta va fi din nou sănătoasă.", este descrisă povestea fetei pe pagina salveazaoinima.ro.

Andreea Bălan a empatizat cu suferința fetei, atât din postura unei mame, cât și din postura unui om care a fost și ea la un pas de moarte.

Artista a distribuit postarea, ca un îndemn către fanii ei, pentru a interveni cu un ajutor.

"Va rog frumos sa ma ajutati si sa distribuiți aceasta postare.

Am nevoie de 151.000 EURO pentru a incepe tratamentul si este o suma imensa de mare si nu mai cu ajutorul dumneavoastră ma pot face bune cum eram inainte.

Va rog frumos daca ma puteti ajuta sa domați pe platforma de donatii online: https:// salveazaoinima.ro/nicoleta-milea/

Donații se pot face si in conturile de mai jos:

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Vă rugăm să specificați numele de familie (Milea) al copilului pentru care faceți donatia!", este mesajul care însoțește postarea.