Andreea Bălan

În urmă cu doar câteva zile, George Burcea declara faptul că este infectat cu noul coronavirus. La scurt timp după, Andreea Bălan, fosta soția a actorului, a decis să își testeze toată familia. Miercuri, 21 octombrie, a aflat rezultatele testelor COVID-19!

Andreea Bălan a primit rezultatele testelor pentru coronavirus

In articol:

Vestea că George Burcea a fost infectat cu virusul provenit din China, a făcut-o pe Andree Bălan să se gândească serios la sănătatea familiei sale. Astfel, la scurt timp după ce a aflat acest lucru, artista a decis să își testeze toată familia să vadă dacă vreo persoană este infectată cu coronavirus. Miercuri se pare că Andreea a aflat rezultate testelor și poate sta liniștită, pentru că se pare că niciun membru din familie nu a ieșit pozitiv.

Andreea Bălan și cele două fetițe

George Burcea, infectat cu virusul COVID-19

„Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptome în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viață, cât se poate de rapid”, a declarat, inițial, George Burcea.

Se pare că actualul partener de viață al Vivianei Sposub are o stare generală bună și are doar câteva dintre simptomele specifice coronavirusului. În urmă cu doar câteva zile, George Burcea declara faptul că a avut o durere de cap și că în acel moment a decis să meargă să își facă testul pentru virusul provenit din China. Totuși, alături de el, și Viviana a fost despitată pozitiv, iar la momentul actual, cei doi îndrăgostiți stau în izolare împreună.

sursă Cancan