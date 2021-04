Andreea Bălan, conversație șocantă cu o fană! Ce a putut spune despre Viviana Sposub: „Nu e nici artistă, nici prezentatoare și...”

In articol:

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit acum mai bine de un an, însă se pare că blondina nu este pregătită să îngroape securea trecutului. Deși amândoi sunt în relații alături de alte persoane, cântăreața a rămas cu remușcări în ceea ce privește fosta căsnicie.

O conversație șocantă între artistă și una dintre fanele ei a fost făcută publică, iar Andreea Bălan s-a dezlănțuit la adresa lui George Burcea, cât și a Vivianei Sposub.

Conversația a fost făcută publică de site-ul actualitate.net, în care se poate observa cum Andreea Bălan o „mustrează” pe fana ei pentru că îi urmărește pe Viviana Sposub și George Burcea pe rețelele de socializare. Celebra cântăreață i-a transmis fanei sale că nu pate să o aprecieze pe ea și fostul soț în același timp, fiind un om care i-a „terfelit” imaginea. Despre Viviana Sposub, Andreea Bălan a menționat că „nu e nici artistă, nici prezentatoare” și că „nu are nicio activitate”. Până în acest moment, Andreea Bălan nu a comentat conversația care a ajuns în mediul online.

Andreea Bălan, conversație șocantă cu o fană [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Conversația șocantă dintre Andreea Bălan și fana ei: „Am crezut că ai probleme psihice”

Andreea Bălan și-ar fi rugat admiratoarea să îi blocheze pe Viviana Sposub și George Burcea pe rețelele de socializare, cu pretextul că un fan adevărat nu ar urmări niciodată persoane care au denigrat-o public.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate. Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta

Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc- Oamenii care își terfelescu idolul am vrut să spun. Și tu trebuia să știi asta și să nu văd mesaje de pe acest cont acolo”, i-a transmis Andreea Bălan fanei sale.

Citeste si: Andreea Bălan a publicat prima imagine alături de Tiberiu Argint! Cum au fost surprinși îndrăgostiții

În continuare, Andreea Bălan ar fi rugat-o pe internaută să șteragă toate comentariile pe care le-a lăsat pe contul Vivianei Sposub și al lui George Burcea. „Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, a adăugat cântăreața, potrivit sursa citată.