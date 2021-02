Viviana Sposub, detalii intime din dormitor! Ce a dezvăluit despre George Burcea: „Dimineața, la...”

In articol:

George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit cu scandal în urmă cu câteva luni, iar la scurt timp artista a fost surprinsă în brațele noului ei iubit, Tiberiu Argint, cu care trăiește în prezent o frumoasă poveste de iubire. Deși nu avea de gând să se îndrăgostească prea curând după ruptură, iată că lucurile nu au ieșit așa cum plănuia.

Viviana Sposub, detalii picante din dormitor! Ce a dezvăluit iubita lui George Burcea

Nici George Burcea nu s-a lăsat mai prejos.

A acceptat provocarea unei emisiuni TV fără să se gândească vreun moment că acolo își va întâlni noua iubire. Dar așa s-a întâmplat! S-au văzut, s-au plăcut, iar acum formează un cuplu. Deși nimeni nu dădea vreo șansă relației lui cu Viviana Sposub, iată că ambii au demonstrat că sentimentele lor sunt reale, iar ultimele declarații ale prezentatoarei Tv dovedesc asta.

Viviana a fost invitată la o emisiune Tv și a vorbit despre relația pe care o are cu George Burcea și la un moment dat a aruncat și o bombă.

Vrea să îi facă un copil actorului, dar din spusele ei ar exista posibilitatea să fie deja însărcinată. Mai mult decât atât, tânăra a dat detalii picante din dormitor.

Viviana Sposub si George Burcea

”Am ales barbatul care trebuie macar o data in viata”, când am spus asta ma refeream la Natanticu, in emisiunea Pe bune. A fost o experienta foarte frumoasa. A fost filmata de mult, inainte de pandemie si eram intr o alta perioada a vietii mele, treceam printr-o despartire.

In contextul actual, pot spune că am ales barbatul ideal a doua oara in viata (n.red. cu referire la George Burcea). Dumnezeu stie daca va fi si pentru ultima data.

Dragoste dimineata, la amiaza si seara, si mai fac si sport, așa ma mentin frumoasa. Viata buna. Vreau cinci copii. Nu sunt insarcinata, de fapt, nu m-am controlat!”, a declarat Viviana Sposub în emisiunea prezentată de Cove și Lora.