Andreea Bălan împlinește astăzi 37 de ani! Ce urare emoționantă i-a transmis Tiberiu Argint, iubitul ei?

Artista a ales să își aniverseze frumoasa vârstă în Grecia, într-un cadru de vis. De lângă ea nu a lipsit nici Tiberiu Argint, noul ei iubit, dar nici prietenii apropiați, alături de care petrece momente memorabile.

Ce mesaj i-a transmis iubitul de ziua ei?

Așa cum toți se așteptau, Andreea a primit multe urări de ziua ei, însă de departe cea mai importantă a fost făcută de iubitul cântăreței, care a postat pe Instagram un mesaj simplu, dar plin de însemnătate. "La mulți ani, iubita mea!", a scris Tiberiu Argint, lângă o poză cu frumoasa lui parteneră, semn că a vrut să oficializeze relația cu artista și în mediul online. Andreea a redistribuit postarea pe pagina ei, alături de care a lăsat și o inimioară.

Cântăreața s-a distrat lângă prieteni și iubit, însă nu a uitat de cei care o urmăresc și o apreciază, motiv pentru care a ieșit în larg, cu ocazia de a le mulțumi pentru urările și mesajele frumoase de ziua ei: "Dragilor, vă pup! Sunt naufragiată undeva în Grecia, am luat bărcuța asta mititică ca să vin în larg, să am semnal, să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. Sunt foarte fericită că-mi scrieți și că îmi urați la mulți ani, este o zi frumoasă pentru mine, împlinesc o frumoasă vârstă, sunt înconjurată de prieteni, de iubire și voi îmi dați iubire, vă mulțumesc din suflet! Vă voi ține la curent cu ceea ce fac aici, voi mai posta și mâine, când voi avea semnal, acum nu am semnal pentru că sunt între insule, vă pup și vă iubesc!", le-a transmis vedeta fanilor, printr-un videoclip.

Andreea nu a uitat să le mulțumească fanilor pentru mesajele de ziua ei [Sursa foto: Captură Instagram]

Andreea Bălan a plecat în Grecia de ziua ei, unde s-a distrat pe cinste[Sursa foto: Captură Instagram]

Andreea Bălan și iubitul ei au împlinit recent un 1 de relație

Cu toate că au decis să nu se afișeze în mediul online până acum, Andreea Bălan și Tiberiu Argint sunt împreună deja de 1 an. Cei doi îndrăgostiți au fost, recent, și într-o vacanță în Dubai, cel mai probabil pentru a sărbători perioada de timp de când sunt parteneri. Ambii au fost foarte discreți, însă au postat fotografii din aceleași locuri și au lăsat să se înțeleagă cât de fericiți sunt și cât de bine merge relația.

Andreea Bălan și-a refăcut viața după divorțul de George Burcea, cu care are două fetițe, și pare mai fericită ca niciodată.