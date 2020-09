Andreea Balan arata mai bine ca niciodata

„Toată lumea spune că ne-am despărţit la patru luni de la nuntă, dar mulţi uită că noi am făcut o nuntă în America, în 2017. Relaţia noastră era fracturată mai demult, nu s-a stricat totul în patru luni. Noi mai aveam discuţii şi înainte şi îi spuneam Andreei că nu suntem în cel mai bun punct pentru încă o nuntă, dar ea şi-a dorit-o. La începutul anului, după vacanţă, am hotărât să ne despărţim şi să continuăm pe drumuri diferite, păstrând o legătură cât se poate de apropiată pentru fetiţe. Într-un cuplu este foarte important să respecţi jobul partenerului, visurile lui şi focul care-l mână spre punctul cel mai înalt. În momentul în care pentru unul dintre cei doi parteneri nu există şi visul celuilalt sau, mai mult, i-l calci în picioare de câte ori ai ocazia, se duce totul de râpă”, a declarat George Burcea pentru OK Magazine.

In articol:

Andreea Balan e fericita din nou

Cu toate acestea, deși atacurile lui sunt din ce în ce mai dese, Andreea Bălan nu i-a răspuns public lui George Burcea, până acum. Dar, spun sursele noastre, Andreea Bălan se chair amuză deja de felul în care înțelege George Burcea să se comporte cu mama copiilor săi și, mai mult decât atât, este decisă să îi facă o surpriză cât se poate de serioasă, la tribunal, în momentul în care se vor înfățișa în fața judecătorilor pentru divorț.

Citeste si: Adelina Pestrițu s-a mutat în casă nouă! Primele imagini din superba locuință - evz.ro

”Andreea știe că divorțul va dura câteva luni, dar pe ea nu o deranjează. Oricum, este decisă să prezinte judecătrilor lucrurile exact așa cum stau, să demonstreze că George nu este potrivit pentru a avea grijă de copii, mai ales după ce a consumat droguri și a avut ieșiri publice extrem de dure la adresa ei. Normal, acum, că George a fost la Ferma, i-au crescut și veniturile și, logic, va crește și cuantumul pensiei alimentare pe care o va avea de plătit, mai ales că are de achitat și sume din urmă, în momentul în care va rămâne o sentință definitivă. Iar Andreea va solicita, așa cum este și normal, plata întregii sume datorate, până la ultima centimă, mai ales că observă că George se comportă din ce în ce mai urât. Acum, singura ei preocupare este să se ocupe de fetițe, nu să intre în discuții inutile. Oricum, ea preferă să nu spele pe jos cu George, deși ar avea cu ce, pentru că nu vrea să dea explicații fetițelor când acestea vor crește mai mari și vor pune întrebări despre comportamentul părinților lor”, ne-a spus, în exclusivitate, sursa WOWbiz.ro.

Andreea Balan arata mai bine ca oricand

Andreea Bălan și George Burcea, relație sfârșită cu scandal

După ce s-au căsătorit, chiar acum un an, la începutul lui 2020, Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit, relația lor devenind una prea tensionată pentru ca artista să mai reziste psihic alături de actor. Așa că, George Burcea și-a luat hainele pe care le avea acasă la Andreea Bălan și s-a mutat cu chirie, el vizitându-și însă, în weekend, fetițele. De altfel, la una dintre aceste vizite, George Burcea a fost prins de polițiști conducând sub influența unor substanțe interzise, lucru de care a acuzat-o tot pe Andreea Bălan.