In articol:

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste din România, care a demonstrat de-a lungul anilor că are o relație stabilă și aproape perfectă alături de soțul ei, cu care are doi copii. Cei doi sun împreună de pe vremea când artista era extrem de tânără și par să se iubească la fel ca în prima zi, cel puțin dacă ar fi să ne luăm după ceea ce arată pe rețelele de socializare.

Andreea Bănică a vorbit despre infidelitate! „Ce să fac dacă îmi place. Acum nu mai am cu cine să mă culc...”

Recent, Andreea a fost invitată la o emisiune de televiziune, acolo unde a oferit detalii picante din viața ei, printre care a recunoscut cu ce bărbat și-ar înșela soțul dacă ar fi pusă în situația de a face acest lucru fără să poată refuza. Ei bine, bărbatul pe care artista nu l-ar putea refuza este un actor turc din serialul „Putere și glorie”.

„Ce să fac, dacă îmi place de domnul acela… care este turc! E mișto! Turcul meu frumos… Și acum că s-a terminat serialul, nu mai am cu cine să mă culc, să dorm. Mie îmi plac bărbații maturi, îmi plac bărbații care arată a bărbat…nu a femei! Nu îmi plac bărbații epilați.”, a spus Andreea Bănică.

Andreea Bănică s-a căsătorit chiar de ziua ei: „Mă bucur...”

Pentru Andreea Bănică, ziua de 21 iunie, nu este doar cea mai lungă zi din an în care se bucură din plin de razele solare, ci este și ziua în care s-au petrecut trei evenimente speciale. Andreea Bănică a sărbătorit cum se cuvine în cea mai lungă zi din an. A și avut ce! Artista a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 42 de ani, 12 ani de căsnicie alături de soțul ei, dar și 23 de ani de relație.

„Anul acesta implinim 23 de ani de relatie si, astazi, 12 de la nunta. Putini oameni mai stiu acum, dar noi ne-am casatorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit sa fie o zi speciala, sa o tin minte toata viata ca pe cea mai frumoasa aniversare. I-a convenit si lui Lucian, ca scapa cu un singur cadou. Dupa nunta a venit imediat si Sofa, peste ceva ani si Noah, dar cand ma uit la poze retraiesc asa intens ziua aia, de parca ar fi fost ieri.

Ma bucur ca am reusit sa avem o relatie asa lunga si frumoasa, ca am fost binecuvantati ca iubirea noastra sa dea roade si ca am mers prin viata impreuna inca de la inceputuri... Sunt indragostita si acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sarut pe faleza cand eram pustoaica...”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare astăzi.