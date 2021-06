Andreea Bănică, mămică pentru a treia oară?! Răspunsul dat de celebra cântăreață

In articol:

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. Ei sunt împreună de 24 de ani și s-au căsătorit în urmă cu aproximativ 13 ani. Cei doi au împreună doi copii: Sofia și Noah. În utlima perioadă, tot mai multe vedete și-au arătat dorința de a deveni mămici.

Fanii se întreabă dacă printre aceste vedete se numără și Andreea Bănică.

Într-o sesiune de întrebări pe pagina sa de Instagram, soția lui Lucian Mitrea a fost întrebată dacă și-ar dori să mai facă un copil. Blondina a răspuns afirmativ, însă singura condiție ar fi fost să fie mai tânără. Andreea Bănică își axează toată atenția asupra celor doi copii pe care îi are.

„Dacă eram mai tânără, da! Cu tot cu bonă la pachet! Lor trebuie să le ofer toată atenția din lume!”, a transmis Andreea Bănică pe contul ei de Instagram, la InstaStory.

Andreea Bănică a vorbit despre o nouă sarcină [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică s-a operat la nas! Ce s-a întâmplat cu vedeta

Andreea Bănică și-a făcut curaj și a ajuns pe mâna medicilor! Celebra cântăreață voia de foarte mult timp să fie operată de deviație de sept, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme în respirație. Soția lui Lucian Mitrea le-a mulțumit fanilor ei pentru urările bune pe care i le-au trimis.

Pe data de 1 iunie, vedeta și-a înfâns frica și s-a operat.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(…)

Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, este mesajul transmis de Andreea Bănică pe Instagram. Citește mai multe AICI.