Andreea Bănică, declarații de pe patul de spital. Cum se simte artista după operație: "Sunt bine..."

Andreea Bănică a decis să își înfrunte frica, așa că a mers la medic să își rezolve problemele. Astfel, marți, 1 iunie, artista a suferit o operație de deviație de sept, iar, în urmă cu puțin timp, a oferit primele detalii despre starea de sănătate.

Andreea Bănică, declarații după operație

Frumoasa artistă a decis să își țină fanii la curent după operație. Astfel, în urmă cu puțin timp, a postat un mesaj pe contul său de Instagram, alături de o fotografie de pe patul de spital.

Se pare că Andreea Bănică se simte bine după operație și le mulțumește oamenilor pentru cuvintele frumoase.

„Vă mulțumesc pentru toate gândurile și mesajele. Sunt bine”, a scris Andreea Bănică, pe contul său de Instagram, alături de fotografia cu branula în mână.

Cântăreața anunța, acum ceva timp, că trebuie neapărat să rezolve această problemă.

Ba chiar mai mult, aceasta ajunsese să aibă probleme cu respirația din cauza afecțiunii. Astfel, și-a luat inima în dinți și a mers să își facă operația.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.