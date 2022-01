Andreea Bostănică, „regina TikTok-ului”, gest impresionant în memoria Raisei: „I-ai îndeplinit visul, chiar dacă ea e acolo sus”

In articol:

Raisa Nicoleta, o fetiță în vârstă de doar 11 ani, a îndoliat întreaga Românie. Ea a murit în urma unui accident rutier extrem de grav, cauzat de un agent de poliție care gonea cu viteză pe bulverdul Laminorului din zona de Nord a Capitalei.

Acesta le-a lovit cu autospeciala de poliție pe Raisa și pe colegia ei, care traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Cealaltă fată a supraviețuit, dar a avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce Raisa nu a avut nicio șansă. Ea a fost luată pe capota mașinii încă 50 de metri, abia atunci acesta a frânat, iar copila s-a prăbușit pe asfalt.

Se pare că micuța era o mare împătimită a TikTok-ului, acolo unde avea o comunitate destul de numeroasă, de circa 40 de mii de oameni. Unul dintre idolii ei erau Andreea Bostănică, cunoscută drept „regina TikTok-ului” și o artistă de succes. Una dintre marile dorințe ale Raisei Nicoleta a fost ca aceasta să-i aprecieze clipul în care a folosit o melodie a ei. Din păcate, cântăreața a aflat de acest lucru, după moartea acesteia.

Andreea Bostănică i-a îndeplinit visul Raisei, la câteva zile de la moartea ei

Artista a fost etichetată de o mulțime de oameni în ultimul clip al Raisei. Nu și-a dat seama înițial depre ce este vorba, iar când a aflat pur și simplu a fost îngenuncheată de durere. Fără a sta prea mult pe gânduri, Andreea Bostănică i-a îndeplinit visul Raisei, chiar dacă după moartea ei. Aceasta a postat un vlog pe rețelele de socializare în care a povestit, printre lacrimi, cât de rău îi pare că nu a apucat să o

„Foarte mulți m-ați etichetat la clipul unei fetițe și eu nu înțelegeam de ce sunt etichetată și am intrat și eu la știri și mi-a nimerit pe Facebook și pe TikTok. Am văzut mai multe filmări și de-asta sunt așa acum.

Mă simt coplesită, atât de prost și neputincioasă și mă doare efectiv sufletul și am intrat la ea pe pagină și am văzut că ultimul ei TikTok a fost pe piesa mea și a scris acolo: „Sper ca Andreea Bostanică să vadă acest TikTok și să-mi dea inimi”, iar eu nici măcar nu am văzut. Dar acum l-am văzut datorită vouă, pentru că foarte mulți m-au etichetat și când am văzut nu pot să transmit cum m-am simțit.

Oamenii îmi spuneau ca măcar acum să comentez la postare, dacă nu am putut cât a fost în viață. Sincer, dacă aș fi știut, dacă aș putea în momentul dat să o readuc înapoi, aș lua-o efectiv cu mine, i-aș da un milion de inimioare, dar efectiv nu mai pot să fac asta, pentru că nu mai pot să întorc timpul înapoi”, a spus, printre lacrimi, Andreea Bostănică într-un vlog.

Comentariile la ultimul videoclip al copilei au curs ca o avalanșă. Internauții au aplaudat gestul artistei și sunt convinși că de acolo de sus Raisa a văzut și este foarte fericită.

„I-ai îndeplinit visul, chiar dacă ea e acolo sus/ Dumnezeu să o ierte! A fost o fată minunată, o colegă minunată/ Andreea, ești o persoană minunată...îmi pare foarte rău pentru acea fetiță/ Ar fi foarte fericită să vadă ce i-ai scris/ Cred că de acolo, din ceruri, ea te vede și se bucură că i-ai răspuns”, sunt doar o parte dintre comentariile internauților.

