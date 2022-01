Polițistul care a lovit-o mortal pe Raisa, testat pentru consumul de substanțe interzise! Primele dovezi cu rezultatul

In articol:

Săptămâna trecută un accident rutier a zguduit din temelii România. Un agent de poliție, în vârstă de 27 de ani, de la Secția 5, a lovit mortal pe trecerea de pietoni o fetiță de 11 ani și a băgat-o în spital pe prietena ei.

Incidentul care a iscat un adevărat scandal mediatic a avut loc joi, 13 ianurie, în jurul orei 13:30, pe bulevardul Laminorului, mai ales că martorii povestesc detalii care mai de care mai controversate și mai șocante, care îi vizează inclusiv pe colegii de breaslă ai agentului. Constantin Popescu, polițistul care a dat cu mașina peste cele două copile, a fost testat, conform legii, cu alcooltestul și drug testul. Iată ce rezultate au ieșit!

Ce au indicat testele în cazul polițistului care a ucis-o pe Raisa?

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar ancheta este în plină desfășurare. El este cercetat pentru ucidere din culpă, dar și pentru vătămare din culpă. Astăzi a avut loc o primă rundă de audieri, iar la iveală au ieșit rezultatele efectuate de colegii acestuia. Se pare că agentul de poliție care a lovit-o mortal pe Raisa cu mașina nu se afla sub infleunța substanțelor alcoolice, dar nici sub influența substanțelor interzise.

În ambele cazurim testele au indicat rezultate negative.

Camerele de supraveghere amplasate în intenrsecția unde a avut loc tragedia le surprind pe cele două copile cum se țin de mînă și se asigură înainte de a traversa. Fac câțiva pași și își dau seama că pericolul se apropie de ele, așa că o iau la fugă. Agentul de poliție nu pune deloc frână și le lovește din plin.

Raisa a fost luată pe capotă circa 50 de metri, iar mai apoi s-a prăbușit pe asfalt. De aici martorii fac tot felul de dezvăluiri șocante.

Ce spun martorii accidentului în care Raisa și-a pierdut viața

Oamenii au fost alertați de bubuitura puternică, așa că au ieșit să vadă ce se întâmplă. Au rămas șocați la întreaga secnă. Ei spun că agentul de poliție și-ar fi alertat mai întâi colegii de breaslă, iar mai apoi ar fi sunat la 112 să cheme ambulanța.

Totodată, oamenii povestesc că în ajutorul lui Constantin Popescu ar fi venit mai mulți polițiști care l-au tras deoparte și l-au ajutat să se schimbe în civil.

„L-au luat pe polițist din mașină, primele mașini de poliție care au venit l-au scos din mașină, l-au ascuns după cazane, au așteptat să vină 112 (n.r. autobuzul), i-au dat o geacă și l-au ascuns în spate”, spune o femeie, martoră la tot ce s-a întâmplat.

De asemenea, acesta ar fi făcut un gest absolut șocant, care a revoltat pe toată lumea. Pentru a verifica dacă Raisa Nicoleta mai trăiește, polițistul a împins-o cu piciorul. Imaginea a fost făcută de un martor și postată pe internet. Tatăl copilei spune că agentul a lovit-o cu piciorul ca pe un câine.

„E foarte greu pentru noi pentru că ne-am pierdut îngeraușul, dar avem un mesaj pentru domnul polițist, că ar fi trebuit să fie om, să nu dea cu piciorul să o lovească ca pe un câine, ci să încerce să o ajute și să o salveze și să nu uite că și el va avea copii și probabil Dumnezeu va avea grijă”, a transmis tatăl Raisei.

