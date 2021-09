Andreea Esca a gafat-o în direct! Ce a putut să întrebe celebra prezentatoare tv

In articol:

Andreea Esca nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Ea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România și are în spate o experiență de mai bine de 27 de ani. Vedeta a povestit recent care a fost unul dintre cele mai jenante momente în timpul unei transmisiuni live.

Prezentatoarea tv a dezvăluit că mai ar eși acum momente când își aduce aminte de acel moment pe care îl numește penibil.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată.

Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a declarat Andreea Esca, în cadrul unei emisiuni.

Andreea Esca prezintă știrile de mai bine de 29 de ani [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca, despre postul de redactor șef la revistă

Pe lângă știrile pe care le prezintă, Andreea Esca se ocupă cu revista pe care o deține, A-List Magazine, unde este redactor șef.

„Îmi place foarte mult pentru că se completează cele două lucruri. Din păcate, realitatea este foarte dură și foarte complicată, așa cum bine vedem la știri, și îmi face plăcere să am cumva contact și cu partea frivolă a vieții, superficială care e mai glamuroasă. Pentru o femeie cred că e important să trăiască și această parte. Și acolo am o echipă foarte bună și practic suntem un grup de prieteni care facem ceva ce ne place ”, a declarat Andreea Esca, pentru Libertatea.