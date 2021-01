Andreea Esca, amintiri din copilărie. Prezentatoarea, dată afară din casă

In articol:

Andreea Esca este fără doar și poate, cea mai cunoscută prezentatoare de știri. Vedeta este iubită și apreciată pentru felul ei de a fi, dar și pentru munca pe care o depune în fiecare zi, încă de la o vârstă fragedă.

Andreea Esca este cea mai cotată prezentatoare de știri din România, dar acest lucru nu a făcut să uite de episoadele mai puțin fericite din viața ei. Mama Alexiei Eram a povestit câteva lucruri, care i-au marcat copilăria.

Andreea Esca a fost dată afară din casă

În urmă cu ceva timp, Esca a povestit despre câteva lucruri din copilăria ei, nu foarte fericite. Știrista a mărturisit faptul că, printre amintirile nu foarte plăcute, se numără și faptul că l-a văzut pe Moș Crăciun zburând pe geam.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam. Mereu îmi aducea o păpuşă. Bunica mea se ocupa de ceea ce însemnau cozonacii şi mâncărurile de Crăciun. Acum, Alexia e pasionată de tot ce ţine de bucătărie. E pasionată de turtă dulce,”a explicat Andreea Esca, acum ceva timp.

Andreea Esca[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Esca a mărturisit și un episod trist din copilăria ei, atunci când a fost bătută și dată afară din casă. „Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit.

Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţei şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a spus Andreea Esca.

sursa - voxbiz