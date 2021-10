Andreea Esca, dură cu colegii ei de muncă: ”Aș da afară dacă...”. A vorbit și despre plecarea de la pupitrul știrilor: ”Am abandonat”

In articol:

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de știri de la noi din țară. Se bucură de un succes enorm, iar românii o apreciază pentru felul ei deschis și sincer de a fi. Cu siguranță, mulți români ce o urmăresc pe micile ecrane de atâția ani, se gândesc dacă Esca ar renunța vreodată la ceea ce face. Ei bine, prezentă în emisiunea online a lui Marius Manole, Andreea Esca a făcut câteva dezvăluiri despre viața profesională și despre proiectele ei.

Știrista a explicat faptul că nu s-a gândit niciodată să părăsească locul de muncă, pe care-l are de atâția ani, chiar dacă alți colegi de-ai ei din trust au făcut-o: "Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești".

Jurnalista a povestit că, la un moment dat, s-a gândit la o emisiune de genul talk-show, însă ar fi trebuit să renunțe la știri, ca acest lucru să fie posibil.

" Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat", a declarat Andreea Esca, în emisiunea online respectivă.

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca, foarte organizată atunci când vine vorba de muncă

Mama Alexiei Eram a recunoscut că este foarte organizată atunci când vine vorba de locul de muncă, dar și dură cu colegii ei, asta pentru că își dorește ca totul să fie bine.

" Sunt dură cu colegii mei. La fel de dură cum sunt cu mine, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Sunt amuzantă, dar când e de treabă, suntem serioşi. Aş da afară dacă mi-ar promite cineva ceva şi nu s-ar ţine de cuvânt. Doar dacă ai murit poţi să te scuzi, din punctul meu de vedere. Dacă am vorbit o chestie, vreau să rămână aşa", a mai spus Andreea Esca.

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]