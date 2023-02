Andreea Esca, fermă în ceea ce privește căsătoria dintre Alexia Eram, fiica ei, și Mario Fresh. Reacția ei spune totul: „Mi se pare foarte forțată”

In articol:

Andreea Esca și fiica ei, Alexia Eram, sunt foarte apropiate. Cele două vedete au o relație mamă-fiică model, așa că nu este de mirare că prezentatoarea TV are câteva cuvinte de spus despre o posibilă căsătorie între copilul ei cei mare și Mario Fresh.

Alexia Eram și Mario Fresh sunt împreună de ani întregi, iar mama influenceriței a fost de acord cu relația celor doi încă de la început.

Prezentatoarea TV a mărturisit ce crede despre un posibil mariaj al fiicei sale. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Andreea Esca câștigă bani mulți, pe lângă salariu! A făcut sute de mii de euro anul trecut, alături de soțul ei

Andreea Esca nu crede că este încă timpul ca fiica sa să facă pasul cel mare

La fel ca orice poveste de iubire care datează de ani întregi, și relația Alexiei și a lui Mario a mai avut suișuri și coborâșuri.

Citeste si: Alertă alimentară! Chipsuri contaminate cu o substanţă dăunătoare, retrase de urgență de la vânzare- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

Pentru că practic au crescut și au devenit tineri adulți împreună, între cele două vedete s-a format o dragoste adevărată.

Chiar dacă celebra prezentatoare TV este în totalitate de acord cu povestea de iubire dintre cei doi, aceasta crede că nu este încă vremea ca cei doi să meargă la altar, și asta din cauza faptului că sunt încă foarte tineri.

„Cel mai important lucru pe care ți-l dorești pentru copiii tăi e să fie fericiți. Atâta timp cât ei sunt fericiți ești și tu fericită. În cazul lor, ideea de căsătorie și de copii mi se pare foarte forțată, la 20 de ani. Pe mine dacă m-ar întreba cineva la vârsta lor de căsnicie și de copii, chiar m-aș plictisi și cu siguranță deja s-au plictisit și ei”, a declarat Andreea Esca, pentru Click!

Cu puțin timp în urmă, și Alexia a mărturisit că, contrat anumitor zvonuri, nu are încă gânduri de măritiș, chiar dacă unii dintre fanii acesteia și-ar dori să o vadă în rochie de mireasă.

Citeste si: „Mă enervează că-mi vine și să plâng.” Cristina Șișcanu, încercată de emoții. Ce schimbare va face cât de curând- kfetele.ro

Citeste si: "N-au știut că sunt filmați!" Ce s-a întâmplat între Jennfier Lopez și Ben Afleck la decernarea Premiilor Grammy 2023- radioimpuls.ro

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Mario Fresh și Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Mario Fresh și Alexia Eram, despărțiți de sărbători. Artistul a dezvăluit motivul pentru care nu au fost împreună: „Nu e tocmai ușor”