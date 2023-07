Andreea Ibacka, într-o ipostază rară în mediul online. A izbucnit în lacrimi la plecarea fiicei sale

In articol:

Soția lui Cabral s-a lăsat pradă emoțiilor atunci când Namiko a plecat în tabără alături de colegi. Blondina a povestit cum a început să plângă când a văzut-o pe micuță că iese pe ușă.

Andreea Ibacka a decis să împărtășească cu fanii ultima experiență emoționantă din viața sa de părinte.

În urmă cu doar câteva luni, ea și Cabral și-au înscris fiica într-o tabără de vară, însă acum a venit momentul să plece, iar emoțiile au vorbit de la sine.

Andreea Ibacka- o mamă extrem de iubitoare

Soția lui Cabral este o femeie împlinită și fericită care se dedică 100% copiilor săi. Astfel că a realizat că nu poate sta nicio secundă fără micuții săi.

Micuța Namiko, în vârstă de cinci ani, a plecat într-o tabără alături de alți copii, iar mama sa a vărsat lacrimi de dorul ei.

Fetița va călători cu trenul alături de profesori și de colegii de la grădiniță. Excursia va dura preț de câteva zile, momente în care Andreea Ibacka îi va duce dorul fiicei sale. Actrița a mărturisit că i-a fost extrem de greu să o conducă la plecare, deoarece nu-și putea stăpâni lacrimile. Când a observat că mai mulți părinți trec simultan prin această stare, a conștientizat că tensiunea este una normală.

„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani. Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea.

”Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o sa vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor”. M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul”, a spus Andreea Ibacka.

Deși își dorea să petreacă tot mai mult timp alături de fetiță, a venit ora în care a trebuit să plece. Andreea și-a scos telefonul și a făcut câteva poze alături de copilă ca amintire, pe peronul gării, chiar alături de alte mămici.

„Am făcut 3 poze de atmosferă și am coborât. Peronul plin de părinți, toți pregătiți să fluturăm batistele la plecare. De fapt, nu chiar toți, una dintre mămici a uitat chiar să coboare la timp și a oprit trenul pentru a sări din mers:)

Șiii… au plecat. Și eu am mai plâns puțin. Întâi pe furiș, apoi la vedere, că și restul mămicilor sunt la fel de emotive. Hai cu Doamne ajută!”, a adăugat blondina pe Instagram.

