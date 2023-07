"Nici noi nu am fi crezut" Andreea Ibacka a spus tot ce s-a întâmplat în Olanda, când ea și familia ei au vizitat-o pe fiica lui Cabral din prima căsătorie. Nu s-a așteptat nicio secundă ca vacanța lor să arate așa

In articol:

Andreea și Cabral Ibacka formează un cuplu longeviv și transparent în fața fanilor. Cei doi vorbesc deschis despre viețile lor profesionale, dar și despre ceea ce trăiesc în spatele luminii reflectoarelor.

Astfel că toți cei care sunt cu ochii pe ei știu ce se întâmplă mereu în familia lor.

De exemplu, recent, întreaga familie a fost în vacanță peste mări și țări.

Citește și: Reacția neașteptată a unei fane, după ce s-a întâlnit întâmplător cu Andreea Ibacka și Cabral, în același avion. Un detaliu i-a atras atenția. Ce a putut spune despre fiul celor doi

Andreea Ibacka, uimită de experiența din Olanda

Au bifat o escapadă peste hotare, despre care nu credeau că-și vor aminti cu atâta drag. Dar iată că așteptările le-au fost date peste cap, conform spuselor soției prezentatorului.

Cu toții, de la mic la mare, au plecat în Olanda, acolo unde Inoke, prima fiică a lui Cabral, a ales să studieze. S-au bucurat de timpul petrecut împreună, dar și de atracțiile locului.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Imagini cu Hunter Biden dezbrăcat, într-o audiere la Camera reprezentanților. Ar fi beneficiat de servicii sexuale| VIDEO- stirileprotv.ro

Cea care le-a încercat pe toate, chiar și pe cele despre care unii ar spune că sunt periculoase, este Andreea Ibacka. Actrița a lăsat teama în urmă, a urcat pe cea mai înaltă clădire și spune că a avut parte de o experiență unică, pe care nu o va uita prea curând.

Citește și: „Vrea să se mărite” Andreea Ibacka și Cabral fac nuntă pentru a doua oară? Prezentatorul a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața de familie

Ba mai mult decât atât, ea îi îndeamnă și pe urmăritorii ei din online, care au de gând să facă o vacanță în Olanda, să nu rateze locul despre care ea spune că este unul plin de adrenalină, dar și de bucurie.

Totodată, pentru că nu ar părea a fi o destinație pentru copii, prezentatoare a mai ținut să le transmită și părinților din comunitatea ei să nu se dea înapoi dacă-și doresc o asemenea vacanță.

Și asta pentru că, la un click distanță, se găsesc multe lucruri de făcut cu cei mici și multe locuri pe care este musai să nu le ratezi.

Citeste si: „Aștept să moară de patru ore, dar nu se mai stinge.” Noi detalii ies la iveală în cazul Danei Roba! Daniel Balaciu, discuție halucinantă cu puțin timp înainte să sune la Salvare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iulie 2023: Sărbătoare mare azi! Cine a fost Sf. Ilie și ce tradiții este bine să respectăm în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul pentru care Camelia Potec a ținut sarcina ascunsă. Cum a aflat soțul ei că este însărcinată- radioimpuls.ro

Andreea Ibacka a spus tot ce s-a întâmplat în Olanda, când ea și familia ei au vizitat-o pe fiica lui Cabral din prima căsătorie [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cum este viața de mămică pentru Andreea Ibacka? Actrița a dezvăluit cine îi ajută pe ea și pe Cabral în creșterea celor doi copii ai lor: „Suntem foarte prezenți”

”Până la vacanța aceasta nici noi nu am fi crezut. Amsterdam poate fi o destinație prietenoasă cu copiii, trebuie doar să faci puțină documentare înainte. Noi am bifat multe activități pentru copii, iar Namiko nu mai contenește din povestit ce am făcut. Semn bun, cum s-ar spune. Promit să detaliez zilele viitoare fiecare activitate în parte, creând o secțiune dedicată pentru Olanda. Între timp… alo, aterizează și mămica! Deasupra A’dam Tower, pe acoperiș, găsești A’dam Lookout, cel mai înalt leagăn din Europa, care se bălăngăne în afara clădirii, la peste 100 metri înălțime. De aici poți admira centrul istoric al orașului Amsterdam, portul, canalele, gara centrală… dacă nu ai o problemă cu înălțimea, desigur. Accesul se face pe bază de bilet (include 1 minut în leagăn & VR roller coaster ride), iar clădirea îți mai oferă și altfel de atracții: restaurant panoramic 360, rooftop bar, spectacol de lumini în lift. Must do, dacă ajungi prin zonă”, a scris Andreea Ibacka, pe contul personal de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ibacka (@andreeaibacka)